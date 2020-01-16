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Бесправник на Ford вылетел в кювет в Горецком районе. Пострадала пассажирка
Источник материала: Tut.by
В Горецком районе сегодня, 16 января, ночью в кювет вылетел Ford,
ДТП произошло в 01.00 на дороге Княжицы — Горки — Ленино. За рулем авто был 45-летний житель Горок, у которого никогда не было прав. Он не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и погодные условия — машина вылетела в правый по ходу движения кювет и опрокинулась.
В аварии пострадала 34-летняя пассажирка, жительница Горок. Она ехала на переднем сидении и не была пристегнута ремнем безопасности.
Водитель не пострадал.
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ДТП произошло в ночь на 16 января.
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