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Монета за подъем. Зачем нужен платный лифт?

16.01.2020 15:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Монета за подъем. Зачем нужен платный лифт?
Одно из основных неудобств – с собой нужно всегда иметь мелочь. © / antonapostol.livejournal.com

СПУСК БЕСПЛАТНЫЙ

Плата за каждый вход в лифт в некоторых многоэтажных домах распространена в Тбилиси. При этом спуск на лифте – бесплатный, а вот за подъем на нужный этаж придется заплатить пять грузинских тетри, что в пересчете на белорусскую валюту составляет чуть менее четырех копеек.

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Алгоритм примерно следующий: заходишь в лифт, опускаешь монету в специальное устройство и нажимаешь кнопку нужного тебе этажа. При этом если в лифте оказались несколько соседей с разных этажей, то платит тот, кому подниматься выше. Все едут наверх, а остальные потом спускаются на свои этажи. Спуск-то бесплатный. А вот в Батуми платный и подъем, и спуск на лифте.

В Грузии обслуживание лифтов в некоторых случаях проводят частные компании. Чтобы собрать деньги за услугу, и были придуманы подобные автоматы.

Интересно, что в Беларуси плата за техобслуживание лифта включена в «жировку». Льготный тариф по всей республике на данный момент составляет 1,44 рубля, полный тариф – от 1,49 до 1,66 рубля в зависимости от региона. Если бы у нас ввели грузинскую схему платы за лифт, то на сумму 1,44 рубля можно было бы подняться на свой этаж 36 раз за месяц. Но у каждого был бы выбор: хочешь ехать – плати, нет – иди пешком и укрепляй здоровье.

Монета за подъем. Зачем нужен платный лифт?
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«ЗАЯЦ» В ЛИФТЕ

Одно из основных неудобств грузинской системы оплаты лифта – с собой нужно всегда иметь мелочь. Людям приходится запасаться монетами, чтобы не идти по лестнице к своей квартире. Впрочем, нередки случаи, когда жильцы ездят в лифте «зайцем». Некоторые признаются, что у них с собой всегда есть с собой «многоразовая» монетка на леске, которую можно вытаскивать обратно из монетоприемника.

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Похожие лифты есть и в казахстанском Семипалатинске. Там в некоторых подъездах за одну поездку нужно заплатить 10 тенге, или 55 белорусских копеек. Практически как проезд в автобусе! Встречаются платные лифты и в Латвии, Азербайджане, Армении, однако довольно редко.

ПО КАРТОЧКЕ

В некоторых городах Украины, например, в Херсоне или Житомире, немного иная схема. Там у людей есть карточки с записанным числом поездок. «Пластик» вставляется в специальное отверстие в лифте, и поднимаешься на нужный этаж. Плата за каждый подъем в пересчете на белорусскую валюту – несколько копеек.

К слову, в современных грузинских новостройках такое «ноу-хау» тоже не в новинку. «Проездной» на лифт – обычное дело. Например, 200 поездок стоят 10 лари (около 7,5 рубля). Когда поездки заканчиваются, нужно отыскать лифтера и пополнить карту, при этом пункт «отыскать лифтера» – довольно непростая задача. Заходя в лифт, нужно засунуть карту в специальное отверстие, потом выбрать нужный этаж и быстро достать карту. Если замешкаться, поездка потратится, а лифт не поедет.

Чтобы модернизировать старые высотные дома без лифтов, в конце 2017 года власти Пекина начали устанавливать снаружи зданий элеваторные шахты и запускать лифты. Хочешь поехать – плати 0,2 юаня (6 белорусских копеек), которые спишут со специальной пластиковой карты. Как показывают расчеты, семья из трех человек тратит на проезд в лифте до 100 юаней в месяц (около 30 рублей). Жители таким нововведением довольны, ведь теперь у них есть выбор – как и прежде, бесплатно подниматься пешком до своего этажа или заплатить и поехать на лифте.

Монета за подъем. Зачем нужен платный лифт?
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Платный лифт – непривычная ситуация для белорусов. Однако в некоторых странах это довольно обыденно. «АиФ» узнал об опыте государств бывшего СССР.
 
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