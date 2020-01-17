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За гей-проституцию в Беларуси штрафы дали сотне мужчин. Младшему 16 лет
Источник материала: KYKY>
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«Феномен мужской проституции постепенно набирает обороты. Мы это констатируем, исходя из своей профессиональной деятельности. За прошлый год мы привлекли к административной ответственности около сотни мужчин, которые занимались проституцией.
Это не традиционные альфонсы. Это гей-проституция – мужчины, которые оказывают сексуальные услуги мужчинам. Их возраст – от 16 лет (возраст полового согласия). Самому возрастному было около 50 лет», – пояснил Казакевич.
Он добавил, что МВД знает до трех тысяч мужчин и женщин, которые занимаются проституцией в Беларуси, что для страны «сравнительно немного». При этом по беларуским законам клиентов проституток не наказывают. Отвечать приходится только тем, кто оказывает услуги сексуального характера. А заработки у них разные: от десяти долларов до нескольких десятков тысяч долларов за час.
Легалайзом проституции в Беларуси не пахнет: со слов Казакевича, беларусы не готовы «видеть проститутку в маме, которая приводит ребенка в детсад», или, например, в соседях. Кроме того, даже если позволить работникам и работницам сферы секс-услуг «выйти из тени» и платить налоги, по мнению сотрудника МВД, проблем не убавиться: государству придется бороться с венерическими болезнями, а ощутимой прибыли оно не получит.
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