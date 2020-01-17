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Две белорусские студии попали в мировой топ-20 самых популярных разработчиков игр

17.01.2020 12:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Аналитическая компания Sensor Tower выпустила отчет по рынку мобильных приложений и игр за 2019 год. Об этом сообщает dev.by.


Фото: TUT.BY

Общее количество загрузок из App Store и Google Play выросло за прошлый год на 9,1% до 114,9 миллиарда (в App Store рост на 2,7%, в Google Play — на 11,7%).

Самой популярной игрой прошлого года стала PUBG Mobile. За 2019 год её загрузили 285 миллионов раз. В мировом топ-10 оказалась и игра белорусской студии Say Games — Sand Balls (9 место). При этом в четвертом квартале игра белорусов вошла в топ-3 по популярности.

Среди всех паблишеров белорусская студия Say Games заняла шестое место в мире по популярности. На 11 месте в мировом топе оказалась еще одна белорусская студия Playgendary.


Источник: sensortower.com

Всего за прошлый год игроки по всём мире потратили на мобильные игры на устройствах Android и iOS 61,7 миллиарда долларов, или на 13% больше, чем в 2018 году. Расходы на игры в Google Play увеличились на 15% (24,7 миллиарда долларов), в App Store — на 11,4% (37 миллиардов долларов).

 
 
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Аналитическая компания Sensor Tower выпустила отчет по рынку мобильных приложений и игр за 2019 год.
 
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