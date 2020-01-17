В Минск приедет «Барселона», чтобы сразиться в финале Лиги чемпионов UEFA по футзалу

Источник материала: Tut.by

24 и 26 апреля в Минске впервые пройдет финал Лиги Чемпионов UEFA по футзалу. Престижный турнир примет «Минск-Арена», которую организаторы признали лучшим спортивным комплексом в качестве нейтральной площадки.





За Кубок Чемпионов в этом сезоне будут бороться топ-клубы Европы: «Барса» и «Мурсия» (Испания), «Тюмень» и «КПРФ» (Россия).

Билет продается на целый день, а это значит, что по цене одного билета можно посмотреть сразу два матча. В перерывах будет работать фудкорт с различной кухней и напитками.

Для тех, кто хотел бы посмотреть весь турнир и любит собирать друзей, разделяя неповторимые эмоции с близкими людьми, предусмотрена скидка в 20% на приобретение билетов сразу на оба игровых дня. (активная ссылка на абонементы).

Расписание матчей:

24 апреля (пятница)

Полуфинал 1 — начало матча в 18:00

Полуфинал 2 — начало матча в 21:00

26 апреля (воскресенье)

Матчи за бронзовые медали — начало матча в 15:00

Финальный матч — матча в 18:00

5 февраля состоится официальная жеребьевка, которая определит пары команд.

Напомним, что минская «Столица» на правах чемпиона Беларуси уже принимала в этом евросезоне два раунда Лиги Чемпионов — основной и элитный.

Столичники не прошли в финал, но высокий уровень организации и доверие UEFA позволили Минску стать первым в истории турнира городом, который принимает все три раунда подряд. Третий раунд — решающий, а на ваших глазах определится обладатель Кубка Чемпионов.

Не пропустите уникальное событие и станьте свидетелем исторического финала Лиги Чемпионов!