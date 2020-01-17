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В Минск приедет «Барселона», чтобы сразиться в финале Лиги чемпионов UEFA по футзалу
Источник материала: Tut.by
24 и 26 апреля в Минске впервые пройдет финал Лиги Чемпионов UEFA по футзалу. Престижный турнир примет «Минск-Арена», которую организаторы признали лучшим спортивным комплексом в качестве нейтральной площадки.
За Кубок Чемпионов в этом сезоне будут бороться топ-клубы Европы: «Барса» и «Мурсия» (Испания), «Тюмень» и «КПРФ» (Россия).
Билет продается на целый день, а это значит, что по цене одного билета можно посмотреть сразу два матча. В перерывах будет работать фудкорт с различной кухней и напитками.
Для тех, кто хотел бы посмотреть весь турнир и любит собирать друзей, разделяя неповторимые эмоции с близкими людьми, предусмотрена скидка в 20% на приобретение билетов сразу на оба игровых дня. (активная ссылка на абонементы).
Расписание матчей:
24 апреля (пятница)
Полуфинал 1 — начало матча в 18:00
26 апреля (воскресенье)
Матчи за бронзовые медали — начало матча в 15:00
5 февраля состоится официальная жеребьевка, которая определит пары команд.
Напомним, что минская «Столица» на правах чемпиона Беларуси уже принимала в этом евросезоне два раунда Лиги Чемпионов — основной и элитный.
Столичники не прошли в финал, но высокий уровень организации и доверие UEFA позволили Минску стать первым в истории турнира городом, который принимает все три раунда подряд. Третий раунд — решающий, а на ваших глазах определится обладатель Кубка Чемпионов.
Не пропустите уникальное событие и станьте свидетелем исторического финала Лиги Чемпионов!
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Финальная стадия Лиги чемпионов УЕФА по футзалу 2020 года пройдет в апреле на площадке 15-тысячной «Минск-Арены».
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