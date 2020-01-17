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Савиных: «Конфликт с Сирией разрубает единство на всем Ближнем Востоке и делает их лёгкой добычей для глобальных игроков»

17.01.2020 12:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Эксперт выразил мнение в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Прэзідэнт неаднойчы падкрэсліваў, што наша краіна вычарпала ліміт войнаў. Гэта правільная дэфініцыя ў некаторых выклікае неадэкватную рэакцыю, неадэкватныя рэфлексіі. У сувязі з тым, што мы зараз назіраем у свеце, вось гэту тэндэнцыю к пэўнай міжнароднай безадказнасці за свае паводзіны, тэндэнцыю, якую ледзь не называюць па руху к Трэцяй сусветнай вайне. Але, у любым выпадку, абвастрэнне сітуацыі, «гарачыя кропкі», вось гэта ўсё, з вашага пункту гледжання, калі мы кажам, якім чынам мы павінны ўплываць на нашу пазіцыю і прачытанне сучасных геапалітычных выклікаў, у кантэксце тых падзей, якія мелі месца быць.

Савиных: «Конфликт с Сирией разрубает единство на всем Ближнем Востоке и делает их лёгкой добычей для глобальных игроков»

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Ваш вопрос, вообще, касается, действительно, тех процессов, с которыми столкнулось всё человечество в последние десятилетия. Это когда глобальный вашингтонский проект Фининтерна фактически потерпел крушение, и мы все, я имею в виду всё человечество, перешли к формированию многополярного мира.

Но что такое многополярный мир? Где границы этих полюсов? Где территории влияния этих зон? Вот это сейчас выясняется в масштабных локальных конфликтах. Посмотрите: бьют по Ирану, а попадают в Китай. Аналогичная ситуация в Сирии. Конфликт с Сирией, по сути дела, разрубает единство на всем Ближнем Востоке и делает их лёгкой добычей для других центров силы, для глобальных игроков. И таким образом это будет происходить, на мой взгляд, к сожалению, по всему миру ещё в ближайшие – я не хочу сказать десятилетия, мне кажется, этот процесс пройдёт гораздо быстрее – в ближайшее время. Потом будет ещё одна конференция, будет новый миропорядок, и мы увидим, может быть, большую стабилизацию.

Игорь Марзалюк:
Какое место в этом порядке займём мы, наша страна?

Микша: «Ещё больше стал ценить усилия нашей дипломатии по налаживанию контакта как со странами Запада, так и со странами Востока»

Андрей Савиных:
Это очень интересный вопрос. И самое интересное, что я думаю, что обсуждение этого вопроса, вне всякого сомнения, заслуживает парламентских слушаний в самое ближайшее время. Я могу высказать свою точку зрения. Я думаю, что наиболее перспективным – это наше участие в формировании Евразийского панрегиона. Я пока называю это на уровне понятия, не расшифровывая. При этом мы должны войти в ядро этого региона, и на это должна быть нацелена наша политика. Что, в общем-то, наверное, не исключает определённых экономических, культурных, торговых отношений и с другими панрегионами. А здесь это может быть очень широкий спектр – здесь можно упомянуть и США, и континентальную Европу, потому что использовать старое название – Евросоюз – уже сложнее, и Китай.

Люди в материале: Андрей Савиных, Игорь Марзалюк
 
 
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