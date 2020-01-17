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The Insider оценил недвижимость Лаврова в 600 млн - это больше его заработка за 100 лет

17.01.2020 17:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Многолетний российский министр иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью общей стоимостью 600 миллионов рублей, пишет The Insider.



Как отмечает издание, Лаврову принадлежит трехэтажный особняк площадью 499 квадратных метров с участком в деревне Жуковка на Рублево-Успенском шоссе. Дом указан в официальной декларации Лаврова с 2014 года, но The Insider обращает внимание, что рыночная стоимость этой недвижимости превышает 300 миллионов рублей — что эквивалентно доходу дипломата и его супруги за 66 лет. 

Помимо этого, Лавров владеет квартирой площадью 247 квадратных метров в элитном доме в центре Москвы, рыночная стоимость которой также превышает 300 миллионов рублей. 

В этом же доме есть или была недвижимость у сына бизнесмена Геннадия Тимченко, главы «Ростеха» Сергея Чемезова, бывшей жены главы «Роснефти» Игоря Сечина и руководителя Первого канала Константина Эрнста. 

Квартиру, по официальным документам, Лаврову в 2007 году подарила его дочь Екатерина, которой тогда было 25 лет; она также указана в имущественных декларациях министра.


Общая стоимость недвижимости Лаврова, которой он стал обладать к 2014 году, может превышать 600 миллионов рублей. Учитывая то, что его зарплата на посту постпреда в ООН едва ли могла быть принципиально выше зарплаты министра (около 4,5 миллиона рублей), то на такую сумму дипломату пришлось бы копить более сотни лет.
 
 
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Многолетний российский министр иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью общей стоимостью 600 миллионов рублей, пишет The Insider.
 
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