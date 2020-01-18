Источник материала: Новости Волковыска

⚡ Купание в поруби – старинный обряд, который ежегодно совершают многие люди в нашей стране. Уже скоро вы сможете присоединиться к излюбленной русской традиции, а из этой статьи вы узнаете, когда сделать это лучше всего❗

Каждый год тысячи людей совершают омовение в освященной воде, чтобы обеспечить себя здоровьем и очистить свою душу от грехов. Предлагаем вам узнать, когда лучше всего совершить обряд купания в Крещение Господне.

Купание в проруби 19 января 2020 года

По традиции 19 января верующие отмечают великий православный праздник Крещения Господня. С этим днем связано множество традиций и обрядов, и самым популярным из ним является купание в проруби. Каждый, кто решается совершить данный обряд, просто обязан знать о его особенностях, чтобы не навредить своему здоровью.

Так, перед освящением воды в толще льда прорезается прорубь, называемая иордань. Такое название она получила в честь реки, в которой когда-то крестили Сына Божьего. После этого священнослужитель опускает в воду распятие и произносит молитву.

Человек, решивший совершить обряд омовения, должен три раза окунуться в прорубь с головой, но перед этим обязательно нужно помолиться.

Считается, что с помощью крещенской воды можно избавиться от недугов и грехов. Однако данный обряд совершается далеко не всеми верующими, ведь не каждый может подвергать свое здоровье такому риску.





Когда лучше всего купаться на Крещение – днем или ночью

Когда купаться в проруби на Крещение Господне – в канун праздника или все же в день самого события? Этот вопрос волнует многих людей, которые хотят совершить купание в проруби.

В Крещение самым важным является не купание в проруби, а осознание того, что в этот день на реке Иордан был крещен Иисус Христос.

Именно поэтому вечером 18 января лучше всего посетить церковь, помолиться и взять святой воды домой. Считается, что вода, которая набирается на Крещение, – панацея от различных недугов. Хранить ее можно в течение года и даже больше.

По окончании вечерней службы, в ночь на 19 января, каждый желающий может окунуться в уже в освященную воду. Самым подходящим для этого промежутком времени считается период с 00:00 до 01:30. По поверьям, именно в это время вода приобретает сильные целебные свойства, которые неоднократно помогали людям избавиться от болезней.

Если по каким-либо причинам у вас нет возможности совершить обряд купания именно в ночное время, то вы можете сделать это утром, днем или вечером 19 января.





Правила и противопоказания для купания в проруби

За неделю до купания необходимо подготовить организм к холоду, обтираясь полотенцем, смоченным в холодной воде, принимая контрастный душ. Советуют также практиковать кратковременное пребывание на открытом воздухе в минимальном количестве одежды.

Чтобы не нарушить температурный контроль организма, не стоит перед погружением в прорубь употреблять алкогольные напитки. Полезной будет зарядка или пробежка, которая поможет разогреть тело.

Не вся погода хороша для купания. Идеальная температура для новичков – от 2 до 5 градусов ниже нуля. Можно рискнуть нырнуть и в сильный мороз, но -10 – это уже опасный порог для человека, который впервые погружается в прорубь.

Нужно погружаться в проруби лишь в специально отведенных для этого местах, где будут присутствовать спасатели, которые смогут в любой момент оказать необходимую помощь. При выходе из проруби не рекомендуется держаться непосредственно за поручни, лучше использовать сухое полотенце.

Кроме того, купаться принято в рубашках, а не купальниках, чтобы не обнажаться напоказ.





Категорически запрещено нырять в прорубь вперед головой. Новичкам, мочить голову при погружении не рекомендуется, поэтому нужно погружаться так, чтобы вода была на уровне шеи, это поможет телу избежать потери температуры и предотвратить шок от холода.

Родители, дети которых будут также погружаться в прорубь, должны внимательно следить за ними. Даже ребенок, который хорошо умеет плавать, от испуга может забыть об этом.





Как правильно окунаться в прорубь

Для того, чтобы купание в ледяной воде прошло максимально полезно и безопасно, особенно у тех, кто в этом году впервые решился на подобное, несколько советов:

Заходить в воду нужно быстро

Чем быстрее вы погрузите свое тело в ледяную воду крещенской проруби, тем меньше у вас шанс получить переохлаждение. При погружении в воду нужно достигнуть нужной глубины и окунуться, но не плавать.

Находиться в воде не дольше 20 секунд

Находиться в воде нужно не более двадцати секунд. Особенно касается тех, кто окунается впервые.





Погружение в воду

Купание представляет собой троекратное погружение в воду. В это время верующий крестится и произносит: "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!".

Одеваться нужно максимально быстро

После выхода из воды нужно действовать очень быстро: растереться сухим полотенцем и одеться за минимальное количество времени. При этом следует помнить, что активное растирание может привести к повреждению капилляров кожи.

После купания желательно пробежаться

Чтобы быстро согреть организм после того, как вы выйдете из проруби и оденетесь, можно совершить какие-нибудь физические упражнения, например, пробежку. После необходимо выпить горячий чай из ягод или фруктов.





Что взять с собой для купания:

удобную обувь;

махровое полотенце;

теплый халат;

сухую теплую одежду;

купальник или плавки;

термос с теплым чаем.

Кому нельзя нырять в прорубь

беременным женщинам;

людям с болезнями почек;

людям с сахарным диабетом;

людям со слабой дыхательной системой, заболеваниями ЛОР-органов;

людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

людям, у которых проблемы с давлением;

людям с заболеваниями мочеполовой системы;

людям с заболеваниями щитовидной железы;

людям с заболеваниями пищеварительного тракта;

людям с аллергической реакцией на холод.





Когда купаться на крещение в домашних условиях

Если же в связи с состоянием здоровья вы вовсе не имеете возможности окунуться в ледяную воду в середине января, то просто умойтесь крещенской водой, набранной в проруби.

После купания не забудьте еще раз произнести молитву, чтобы обряд принес пользу не только вашему телу, но и душе.