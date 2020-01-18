⚡ Купание в поруби – старинный обряд, который ежегодно совершают многие люди в нашей стране. Уже скоро вы сможете присоединиться к излюбленной русской традиции, а из этой статьи вы узнаете, когда сделать это лучше всего❗
Каждый год тысячи людей совершают омовение в освященной воде, чтобы обеспечить себя здоровьем и очистить свою душу от грехов. Предлагаем вам узнать, когда лучше всего совершить обряд купания в Крещение Господне.
Купание в проруби 19 января 2020 года
По традиции 19 января верующие отмечают великий православный праздник Крещения Господня. С этим днем связано множество традиций и обрядов, и самым популярным из ним является купание в проруби. Каждый, кто решается совершить данный обряд, просто обязан знать о его особенностях, чтобы не навредить своему здоровью.
Так, перед освящением воды в толще льда прорезается прорубь, называемая иордань. Такое название она получила в честь реки, в которой когда-то крестили Сына Божьего. После этого священнослужитель опускает в воду распятие и произносит молитву.
Человек, решивший совершить обряд омовения, должен три раза окунуться в прорубь с головой, но перед этим обязательно нужно помолиться.
Считается, что с помощью крещенской воды можно избавиться от недугов и грехов. Однако данный обряд совершается далеко не всеми верующими, ведь не каждый может подвергать свое здоровье такому риску.
Когда лучше всего купаться на Крещение – днем или ночью
Когда купаться в проруби на Крещение Господне – в канун праздника или все же в день самого события? Этот вопрос волнует многих людей, которые хотят совершить купание в проруби.
В Крещение самым важным является не купание в проруби, а осознание того, что в этот день на реке Иордан был крещен Иисус Христос.
Именно поэтому вечером 18 января лучше всего посетить церковь, помолиться и взять святой воды домой. Считается, что вода, которая набирается на Крещение, – панацея от различных недугов. Хранить ее можно в течение года и даже больше.
По окончании вечерней службы, в ночь на 19 января, каждый желающий может окунуться в уже в освященную воду. Самым подходящим для этого промежутком времени считается период с 00:00 до 01:30. По поверьям, именно в это время вода приобретает сильные целебные свойства, которые неоднократно помогали людям избавиться от болезней.
Если по каким-либо причинам у вас нет возможности совершить обряд купания именно в ночное время, то вы можете сделать это утром, днем или вечером 19 января.
Правила и противопоказания для купания в проруби
За неделю до купания необходимо подготовить организм к холоду, обтираясь полотенцем, смоченным в холодной воде, принимая контрастный душ. Советуют также практиковать кратковременное пребывание на открытом воздухе в минимальном количестве одежды.
Чтобы не нарушить температурный контроль организма, не стоит перед погружением в прорубь употреблять алкогольные напитки. Полезной будет зарядка или пробежка, которая поможет разогреть тело.
Не вся погода хороша для купания. Идеальная температура для новичков – от 2 до 5 градусов ниже нуля. Можно рискнуть нырнуть и в сильный мороз, но -10 – это уже опасный порог для человека, который впервые погружается в прорубь.
Нужно погружаться в проруби лишь в специально отведенных для этого местах, где будут присутствовать спасатели, которые смогут в любой момент оказать необходимую помощь. При выходе из проруби не рекомендуется держаться непосредственно за поручни, лучше использовать сухое полотенце.
Кроме того, купаться принято в рубашках, а не купальниках, чтобы не обнажаться напоказ.
Категорически запрещено нырять в прорубь вперед головой. Новичкам, мочить голову при погружении не рекомендуется, поэтому нужно погружаться так, чтобы вода была на уровне шеи, это поможет телу избежать потери температуры и предотвратить шок от холода.
Родители, дети которых будут также погружаться в прорубь, должны внимательно следить за ними. Даже ребенок, который хорошо умеет плавать, от испуга может забыть об этом.
Как правильно окунаться в прорубь
Для того, чтобы купание в ледяной воде прошло максимально полезно и безопасно, особенно у тех, кто в этом году впервые решился на подобное, несколько советов:
Заходить в воду нужно быстро
Чем быстрее вы погрузите свое тело в ледяную воду крещенской проруби, тем меньше у вас шанс получить переохлаждение. При погружении в воду нужно достигнуть нужной глубины и окунуться, но не плавать.
Находиться в воде не дольше 20 секунд
Находиться в воде нужно не более двадцати секунд. Особенно касается тех, кто окунается впервые.
Погружение в воду
Купание представляет собой троекратное погружение в воду. В это время верующий крестится и произносит: "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!".
Одеваться нужно максимально быстро
После выхода из воды нужно действовать очень быстро: растереться сухим полотенцем и одеться за минимальное количество времени. При этом следует помнить, что активное растирание может привести к повреждению капилляров кожи.
После купания желательно пробежаться
Чтобы быстро согреть организм после того, как вы выйдете из проруби и оденетесь, можно совершить какие-нибудь физические упражнения, например, пробежку. После необходимо выпить горячий чай из ягод или фруктов.
Что взять с собой для купания:
- удобную обувь;
- махровое полотенце;
- теплый халат;
- сухую теплую одежду;
- купальник или плавки;
- термос с теплым чаем.
Кому нельзя нырять в прорубь
- беременным женщинам;
- людям с болезнями почек;
- людям с сахарным диабетом;
- людям со слабой дыхательной системой, заболеваниями ЛОР-органов;
- людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
- людям, у которых проблемы с давлением;
- людям с заболеваниями мочеполовой системы;
- людям с заболеваниями щитовидной железы;
- людям с заболеваниями пищеварительного тракта;
- людям с аллергической реакцией на холод.
Когда купаться на крещение в домашних условиях
Если же в связи с состоянием здоровья вы вовсе не имеете возможности окунуться в ледяную воду в середине января, то просто умойтесь крещенской водой, набранной в проруби.
После купания не забудьте еще раз произнести молитву, чтобы обряд принес пользу не только вашему телу, но и душе.