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Власти пересмотрели льготы по налогам для нанимателей, которые берут на работу людей с инвалидностью

18.01.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти ввели изменения для тех нанимателей, которые берут на работу людей с инвалидностью. Новшества предусмотрены президентским указом «О налогообложении», в нем также содержатся изменения по уплате налогов физлиц и для ИП на этот год. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В частности, указ снижает критерии, по которым организации, принимающие на работу людей с инвалидностью, могут применять льготы по НДС, налогу на прибыль и на недвижимость. С 1 января 2020 года для применения льгот таких сотрудников должно быть не меньше 30% от общей численности. Ранее эта планка составляла 50%.

Напомним, этот указ устанавливает новые размеры дохода, который не облагается подоходным налогом, а также некоторых налоговых вычетов. Они будут действовать в течение 2020 года. Для индивидуальных предпринимателей указ определяет предельные пороги валовой выручки для упрощенной системы налогообложения, критерии для признания ИП плательщиком налога и величину дохода для применения стандартного налогового вычета.

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Президентский указ снижает критерии применения налоговых льгот для таких организаций.
 
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