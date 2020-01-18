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Власти пересмотрели льготы по налогам для нанимателей, которые берут на работу людей с инвалидностью
Источник материала: Tut.by
Власти ввели изменения для тех нанимателей, которые берут на работу людей с инвалидностью. Новшества предусмотрены президентским указом «О налогообложении», в нем также содержатся изменения по уплате налогов
В частности, указ снижает критерии, по которым организации, принимающие на работу людей с инвалидностью, могут применять льготы по НДС, налогу на прибыль и на недвижимость. С 1 января 2020 года для применения льгот таких сотрудников должно быть не меньше 30% от общей численности. Ранее эта планка составляла 50%.
Напомним, этот указ
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Власти пересмотрели льготы по налогам для нанимателей, которые берут на работу людей с инвалидностью
Президентский указ снижает критерии применения налоговых льгот для таких организаций.
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