У работников завода в Давид-Городке зарплата — 170-180 рублей

Источник материала: Виртуальный Брест

Помощник главы государства, инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич провёл прием граждан на электромеханическом заводе в Давид-Городке Столинского района.





Фото из архива Медиа-Полесья

Работники предприятия сами обратились за помощью в Администрацию Президента.

Сюжет о пребывании высокого руководителя в полесской глубинке показал телеканал СТВ .

«170-180 рублей зарплата, и хотелось бы немножко поднять эту сумму. Коллектив уже создался, и мы хотим работать в одном определенном кругу, на своем постоянном месте. И были б какие-то улучшения в нашем заводе», — рассказала сотрудник завода Анна Якимович.

На заводе слабая загрузка мощностей, как результат – финансовые сложности.





Анатолий Маркевич отметил:

- Мы поквартально будем ситуацию отслеживать, видеть реальные шаги, которые предпринимаются администрацией данного предприятия, Министерством промышленности для того, чтобы понимать, насколько наши рассуждения, поручения имеют реальное воплощение.

Анатолий Маркевич встретится с руководством и коллективом завода еще раз в мае. За это время, согласно бизнес-плану, зарплата должна вырасти до 500 рублей. Также в ходе приема граждан рассмотрены и другие вопросы.

Люди также обращались с такими темами, как пенсионное обеспечение, благоустройство, строительство спортивных объектов.