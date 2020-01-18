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У работников завода в Давид-Городке зарплата — 170-180 рублей

18.01.2020 20:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Помощник главы государства, инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич провёл прием граждан на электромеханическом заводе в Давид-Городке Столинского района.

У работников завода в Давид-Городке зарплата — 170-180 рублей

Фото из архива Медиа-Полесья

Работники предприятия сами обратились за помощью в Администрацию Президента.

Сюжет о пребывании высокого руководителя в полесской глубинке показал телеканал СТВ.

«170-180 рублей зарплата, и хотелось бы немножко поднять эту сумму. Коллектив уже создался, и мы хотим работать в одном определенном кругу, на своем постоянном месте. И были б какие-то улучшения в нашем заводе», — рассказала сотрудник завода Анна Якимович.

На заводе слабая загрузка мощностей, как результат – финансовые сложности.

У работников завода в Давид-Городке зарплата — 170-180 рублей

Анатолий Маркевич отметил:
- Мы поквартально будем ситуацию отслеживать, видеть реальные шаги, которые предпринимаются администрацией данного предприятия, Министерством промышленности для того, чтобы понимать, насколько наши рассуждения, поручения имеют реальное воплощение.

Анатолий Маркевич встретится с руководством и коллективом завода еще раз в мае. За это время, согласно бизнес-плану, зарплата должна вырасти до 500 рублей. Также в ходе приема граждан рассмотрены и другие вопросы.

Люди также обращались с такими темами, как пенсионное обеспечение, благоустройство, строительство спортивных объектов.

 
 
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  Помощник главы государства, инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич провёл прием граждан на электромеханическом заводе в Давид-Городке Столинского...
 
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