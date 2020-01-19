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Модельер Жан-Поль Готье объявил о прощальном показе мод
Источник материала: Партизан
Известный французский модельер Жан-Поль Готье заявил, что 22 января проведет свой прощальный показ мод в театре Шатле в Париже.
"Это будет мое последнее шоу высокой моды. Это будет мой последний показ Gaultier Paris", - сказал Готье в видеосообщении, размещенном в его Twitter.
Он указал, что этот заключительный показ будет посвящен 50-летию его карьеры.
Готье добавил, что не собирается полностью уходить из мира моды. Он отметил, что у него есть "новая концепция", и пояснил, что его Дом моды продолжит работу.
Готье широко известен в мире высокой моды. В 2010 году он стал президентом собственного Дома моды и компании Jean Paul Gauthier S.A. До этого долгое время работал креативным директором Hermes.
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Известный французский модельер Жан-Поль Готье заявил, что 22 января проведет свой прощальный показ мод в театре Шатле в Париже.
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