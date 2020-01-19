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Реконструкцию моста в Пинске закончат в мае

19.01.2020 08:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мост через реку Пина в Пинске сдадут в мае 2020 года, сообщает «Варяг» со ссылкой на горисполком.


Фото: Пинский горисполком

В декабре завершили монтаж надвижных пролетов на опоры. Сейчас на объекте укладывают асфальт, тротуарные плиты для пешеходов, монтируют ограждение и другие элементы. Кроме того, по подъемам моста с каждой из сторон построят дорожное полотно. Планируется, что в мае работы по реконструкции будут завершены на 100% и объект введут в эксплуатацию.

Автомобильный мост построили более 40 лет назад. Это единственный мост, который соединяет Пинск и Столин по автодороге Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин. На время работ движение пустили по наплывной конструкции. Последнее детальное обследование показало, что мост нуждается в реконструкции. Старт работам был дан в апреле 2019 года.

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Сейчас на объекте укладывают асфальт.
 
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