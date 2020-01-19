Реконструкцию моста в Пинске закончат в мае

Источник материала: Tut.by

Мост через реку Пина в Пинске сдадут в мае 2020 года, сообщает «Варяг» со ссылкой на горисполком.



Фото: Пинский горисполком

В декабре завершили монтаж надвижных пролетов на опоры. Сейчас на объекте укладывают асфальт, тротуарные плиты для пешеходов, монтируют ограждение и другие элементы. Кроме того, по подъемам моста с каждой из сторон построят дорожное полотно. Планируется, что в мае работы по реконструкции будут завершены на 100% и объект введут в эксплуатацию.

Автомобильный мост построили более 40 лет назад. Это единственный мост, который соединяет Пинск и Столин по автодороге Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин. На время работ движение пустили по наплывной конструкции . Последнее детальное обследование показало, что мост нуждается в реконструкции. Старт работам был дан в апреле 2019 года.