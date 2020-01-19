В Минске прошел фестиваль шибари. Что это и как выглядит

Источник материала: Tut.by

В Минске в клубе Republic прошел фестиваль шибари — японского бандажного искусства, искусства связывания. Как это было — в нашем фоторепортаже.

Шибари — это эстетическое связывание и духовная практика. В Японии такой метод используют в качестве психологической разрядки. Несмотря на то, что шибари часто называют еще и сексуальной практикой, на сцене все было корректно.

Это первый настолько масштабный фестиваль в Минске — он проходил весь день 18 января. На сцене выступали мастера шибари из Беларуси, Украины и России. Новичкам помогали освоиться в качестве модели или связывающего.

Кроме этого, на фестивале говорили о безопасности техники, консультировались с психологом, на сцене выступала студия танца трайбл, проводились мастер-классы и выставка.























































