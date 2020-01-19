ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске прошел фестиваль шибари. Что это и как выглядит

19.01.2020 10:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске в клубе Republic прошел фестиваль шибари — японского бандажного искусства, искусства связывания. Как это было — в нашем фоторепортаже.

Шибари — это эстетическое связывание и духовная практика. В Японии такой метод используют в качестве психологической разрядки. Несмотря на то, что шибари часто называют еще и сексуальной практикой, на сцене все было корректно.

Это первый настолько масштабный фестиваль в Минске — он проходил весь день 18 января. На сцене выступали мастера шибари из Беларуси, Украины и России. Новичкам помогали освоиться в качестве модели или связывающего.

Кроме этого, на фестивале говорили о безопасности техники, консультировались с психологом, на сцене выступала студия танца трайбл, проводились мастер-классы и выставка.















Читайте также

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шибари - японское бандажное искусство, искусство связывания. Как это было - в нашем фоторепортаже.
 
Новости дня
Новости разные
 
С 19 января бензин дорожает на копейку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.01.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика