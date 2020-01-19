Белорусские спасатели отмечают 19 января свой профессиональный праздник

Источник материала: Ежедневник





Работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Будучи постоянно в боевой готовности, работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям защищают народное достояние, стоят на страже государственных интересов. Ваша опасная работа требует огромного мужества, стойкости и самоотверженности, - отметил глава государства. - Вы всегда первые там, где людям нужна помощь и поддержка, и вас не остановят дым и огонь пожаров, рухнувшие здания и стихийные бедствия".

При этом Президент обратил внимание, что подготовка и мастерство белорусских спасателей известны во всем мире. Им много раз доводилось протягивать руку помощи странам, пострадавшим от природных катастроф или военных конфликтов. Особую признательность Александр Лукашенко выразил ветеранам, многие из которых сегодня передают свой бесценный опыт молодым сотрудникам.

"Убежден: вы и впредь будете достойно выполнять свой служебный долг, ведь вам доверено оберегать самое ценное - жизнь и здоровье наших граждан. Благодарю за службу и желаю новых успехов во имя процветания Республики Беларусь. Всем крепкого здоровья, счастья и благополучия", - подчеркнул глава государства.