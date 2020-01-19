Ежегодно после освящения вод родника в купели происходят крещенские купания

Источник материала: Ивьевский край

Крещенские купания, окунания в Иордань (так издавна называли купель в виде креста - вырезанную во льду реки или иного водоема прорубь) — это одно из православных церковных таинств. Крещенские морозы слывут самыми суровыми (теперь таких морозов, увы, нет), однако, как отмечают верующие, это сакральное действие не может навредить. Наоборот, у прошедших этот обряд уходят болезни и очищается дух.

Ежегодно 19 января после освящения вод родника, в купели происходят крещенские купания. Как и всегда, первым в ледяную воду опустился отец Вячеслав, за ним и все желающие мужчины, мальчики. А потом настало время женщин. Смельчаков в Ивье все больше. И это говорит о силе и тела, и духа.

Всех искупавшихся в Крещенских водах ждал чудесный травяной чай, который всегда готовят и угощают им прихожанки храма. Этот чай согревает и тело, и душу.

Много людей, как показывает события прошлых лет, придут окунаться еще и сегодня вечером.











































В. ГУЛИДОВА.

Фото С. Зенкевича.