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«Вы выиграли в лотерею!». Как интернет-мошенники разводят белорусов?

19.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Вы выиграли в лотерею!». Как интернет-мошенники разводят белорусов?

Несмотря на защиту от спама, антивирусные программы и прочие средства безопасности на компьютерах и смартфонах, время от времени на наши электронные почтовые ящики приходят странные письма. Например, сообщающие, что какой-то родственник хочет перевести вам деньги или дядюшка, о котором вы даже не подозревали, оставил наследство. А вот корреспонденту «Гродзенскай праўды» написали о том, что ее электронный адрес попал в список победителей. Естественно, с крупным выигрышем.

Даже у понимающего скептика хоть на секундочку, да загорается интерес. Но у осторожных людей сразу возникают подозрения насчет того, что это не удача, а мошенничество. В теме письма заявлено: «Bаш email-aдpес пoпaл в cпиcок – через 1 дeнь он будет удален». А дальше идет рассказ о том, что человек может получить внушительный денежный приз, внизу – ссылка на сайт. Чтобы смотивировать пользователя нажать на ссылку, в письме говорится, что адрес будет в загадочном списке всего сутки.

«Вы выиграли в лотерею!». Как интернет-мошенники разводят белорусов?

Начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции УВД Гродненского облисполкома Сергей Черняк подчеркивает: ни в коем случае не нужно переходить по такой ссылке, тем более, если вы не участвовали в лотерее и не имеете родственников за границей. Там пользователя могут ждать различные вредоносные программы. Например, вирусы-блокираторы, которые «заморозят» браузер компьютера. Человек нажимает на ссылку, далее на экране появляется сообщение, например: «Ваш компьютер заблокирован за просмотр порно. Уплатите штраф, перечислив деньги на мобильный телефон или на счет электронного кошелька». Либо в вашем компьютере поселится скрытый вирус, который будет собирать и отправлять «хозяину» вашу личную и финансовую информацию, например, реквизиты банковских карт или логины и пароли авторизации в интернет-банкинге, социальных сетях.

«Вы выиграли в лотерею!». Как интернет-мошенники разводят белорусов?

– Несмотря на всю продвинутость населения, такой тип мошенничества до сих пор жив, хотя берет свое начало в далеких 80-х. Тогда людей «разводили» при помощи «нигерийских писем». Человеку на электронную почту приходило послание от якобы свергнутого африканского короля, у которого много денег, но он не может их вывезти из страны. Суть в следующем: помоги открыть счет, а я тебе – часть денег. Но для начала нужно заплатить за открытие счета, потом за оформление документов. И так далее. Люди верили и теряли большие деньги. Со временем количество вариаций увеличилось, сред них появились сообщения о различных выигрышах.

В последнее время правоохранительные органы области сталкиваются с такими случаями. В прошлом году на территории области зарегистрирован более чем трехкратный рост киберпреступлений – за прошлый год их было 930. Для сравнения: в 2018 – 300. Также отмечен рост числа преступлений, совершенных с использованием интернета и информационных технологий, через электронные письма. Учитывая последние мировые тенденции, особенно опасно открывать подозрительные письма с рабочего компьютера, организации можно нанести большой вред, занеся, например, вирус-шифровальщик.

«Вы выиграли в лотерею!». Как интернет-мошенники разводят белорусов?

– Вирусы шифруют компьютерную информацию бухгалтерских программ. На почту предприятия приходит письмо с неизвестного адреса, например, отчет, презентация или приглашение, к которому прикреплен файл, содержащий вирус. Кто-то из сотрудников открывает файл. В это время в фоновом режиме загружается вирус, который находит все бухгалтерские программы, архивирует их и шифрует. Затем злоумышленники просят деньги за расшифровку. Можно занести в рабочую сеть и другие вирусы, те, что удаляют данные, создают помехи в системе и даже шпионские программы. Так что лучше всего такие письма сразу удалять.

Как обезопасить себя?

– Более 80% фактов взломов происходят через электронную почту. Поэтому лучше иметь несколько почтовых электронных ящиков. Например, один для регистрации в социальных сетях и на развлекательных платформах. Другой – для совершения финансовых операций, о котором будете знать только вы. Кстати, деловую переписку тоже лучше всего вести отдельно.

– Установите на компьютере надежный антивирус, не помешают и другие программы-антишпионы.

– Не поленитесь придумать сложный пароль для электронных почтовых ящиков. Случается, что злоумышленники «взламывают» страницу простым подбором паролей. Так что кличка кота, которую легко найти на вашей страничке в соцсети или последовательность «12345» – не лучшие варианты для пароля. Как и дата рождения.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ
https://grodnonews.by/
 
 
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