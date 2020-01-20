О взимании комиссии с некоторых платежей

В редакцию обращаются жители района по поводу взимания комиссии при проведении платежей в почтовых отделениях.
Как пояснила начальник Несвижского РУПС Оксана Чижик, в конце декабря 2019 года РУП «Белпочта» начало активную компанию по информированию своих клиентов о том, что с 1 января 2020 года при приеме некоторых платежей в ЕРИП будет взиматься комиссия.
Плату в размере 60 копеек за каждую операцию теперь берут при приеме ограниченного списка платежей через операционные окна объектов почтовой связи по средствам ЕРИП в пользу производителей услуг.
Перечень услуг, за которые не будет взиматься дополнительная плата: участниками Великой Отечественной войны (при предоставлении подтверждающего документа), в бюджет, на благотворительные счета, в пользу производителей услуг за основные и дополнительные жилищно-коммунальные услуги, в пользу РУП «Белтелеком» за услуги «телефон» и «ТСИС», в пользу РУП «Белпочта».
Получается, что оплатить коммунальные платежи и домашний телефон по-прежнему можно без комиссии.
Кроме того, РУП «Белпочта» предлагает воспользоваться платежно-справочными терминалами для оплаты услуг наличными или банковской картой без всякой дополнительной комиссии.
Справочно:
Приказом РУП «Белпочта» от 25.11.2019 №749 «Об утверждении и введении в действие платы при приеме платежей» с 01.01.2020 при приеме ограниченного списка платежей через операционные окна объектов почтовой связи посредством автоматизированной информационной системы единого расчетного информационного пространства «Расчет» в пользу производителей услуг, принимаемых наличными деньгами и по банковской платежной карточке, введена дополнительная плата в размере 0,60 рубля с учетом НДС за каждый платеж.
При этом плата не взимается при осуществлении платежей:
участниками ВОВ (при предоставлении подтверждающего документа);
в бюджет;
на благотворительные счета;
в пользу производителей услуг за основные и дополнительные жилищно-коммунальные услуги;
в пользу производителя услуг РУП «Белтелеком» за услуги «телефон» и «ТСИС»;
в пользу РУП «Белпочта».
При оплате услуг на платежно-справочных терминалах (банковскими платежными картами и наличными деньгами) дополнительная плата не взимается.
Для сведения направляется перечень коммунальных услуг, за которые не взимается дополнительная плата (приложение 1).
Приложение 1
Перечень основных и дополнительные жилищно-коммунальные услуги, утвержденных постановлением Советом Министров Республики Беларусь от 27.01.2009 №99
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Техническое обслуживание жилого дома
Текущий ремонт
Капитальный ремонт
Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома
Холодное и горячее водоснабжение
Водоотведение (канализация)
Газоснабжение
Электроснабжение
Теплоснабжение
Техническое обслуживание лифта
Обращение с твердыми коммунальными отходами
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Установка и (или) техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома
Установка и (или) техническое обслуживание систем видеонаблюдения за жилым домом и придомовой территорией
Организация работы и содержание вахтеров (консьержей) в многоквартирном жилом доме
Аренда и (или) замена напольных грязезащитных ковровых покрытий
Обустройство придомовых территорий элементами озеленения, благоустройства и их дальнейшее содержание
ПЕРЕЧЕНЬ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НА КОНКУРЕНТНОЙ ОСНОВЕ
Техническое обслуживание жилого дома
Текущий ремонт
Капитальный ремонт
Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома
Техническое обслуживание лифта
Обращение с твердыми коммунальными отходами
Дополнительные жилищно-коммунальные услуги