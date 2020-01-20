О взимании комиссии с некоторых платежей

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В редакцию обращаются жители района по поводу взимания комиссии при проведении платежей в почтовых отделениях.

Как пояснила начальник Несвижского РУПС Оксана Чижик, в конце декабря 2019 года РУП «Белпочта» начало активную компанию по информированию своих клиентов о том, что с 1 января 2020 года при приеме некоторых платежей в ЕРИП будет взиматься комиссия.

Плату в размере 60 копеек за каждую операцию теперь берут при приеме ограниченного списка платежей через операционные окна объектов почтовой связи по средствам ЕРИП в пользу производителей услуг.

Перечень услуг, за которые не будет взиматься дополнительная плата: участниками Великой Отечественной войны (при предоставлении подтверждающего документа), в бюджет, на благотворительные счета, в пользу производителей услуг за основные и дополнительные жилищно-коммунальные услуги, в пользу РУП «Белтелеком» за услуги «телефон» и «ТСИС», в пользу РУП «Белпочта».

Получается, что оплатить коммунальные платежи и домашний телефон по-прежнему можно без комиссии.

Кроме того, РУП «Белпочта» предлагает воспользоваться платежно-справочными терминалами для оплаты услуг наличными или банковской картой без всякой дополнительной комиссии.

Справочно:

Приказом РУП «Белпочта» от 25.11.2019 №749 «Об утверждении и введении в действие платы при приеме платежей» с 01.01.2020 при приеме ограниченного списка платежей через операционные окна объектов почтовой связи посредством автоматизированной информационной системы единого расчетного информационного пространства «Расчет» в пользу производителей услуг, принимаемых наличными деньгами и по банковской платежной карточке, введена дополнительная плата в размере 0,60 рубля с учетом НДС за каждый платеж.

При этом плата не взимается при осуществлении платежей:

участниками ВОВ (при предоставлении подтверждающего документа);

в бюджет;

на благотворительные счета;

в пользу производителей услуг за основные и дополнительные жилищно-коммунальные услуги;

в пользу производителя услуг РУП «Белтелеком» за услуги «телефон» и «ТСИС»;

в пользу РУП «Белпочта».

При оплате услуг на платежно-справочных терминалах (банковскими платежными картами и наличными деньгами) дополнительная плата не взимается.

Для сведения направляется перечень коммунальных услуг, за которые не взимается дополнительная плата (приложение 1).

Приложение 1

Перечень основных и дополнительные жилищно-коммунальные услуги, утвержденных постановлением Советом Министров Республики Беларусь от 27.01.2009 №99

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Техническое обслуживание жилого дома

Текущий ремонт

Капитальный ремонт

Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома

Холодное и горячее водоснабжение

Водоотведение (канализация)

Газоснабжение

Электроснабжение

Теплоснабжение

Техническое обслуживание лифта

Обращение с твердыми коммунальными отходами

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Установка и (или) техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома

Установка и (или) техническое обслуживание систем видеонаблюдения за жилым домом и придомовой территорией

Организация работы и содержание вахтеров (консьержей) в многоквартирном жилом доме

Аренда и (или) замена напольных грязезащитных ковровых покрытий

Обустройство придомовых территорий элементами озеленения, благоустройства и их дальнейшее содержание

ПЕРЕЧЕНЬ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НА КОНКУРЕНТНОЙ ОСНОВЕ

Техническое обслуживание жилого дома

Текущий ремонт

Капитальный ремонт

Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома

Техническое обслуживание лифта

Обращение с твердыми коммунальными отходами

Дополнительные жилищно-коммунальные услуги