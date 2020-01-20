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В Пружанском районе Mercedes насмерть сбил парня, сидевшего посреди дороги

20.01.2020 11:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Пружанском районе автомобиль насмерть сбил парня, сидевшего на дороге.  

По информации МВД, авария произошла 19 января ночью. 28-летний водитель Mercedes совершил наезд на молодого человека на 39 километре автодороги «Слоним – Высокое». 21-летний парень сидел посреди проезжей части, он не был обозначен светоотражающим элементом.  

В Пружанском районе Mercedes насмерть сбил парня, сидевшего посреди дороги
Фото: МВД 

Молодой человек скончался на месте от полученных травм.  

На место ДТП выбывали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и медики.  

Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.  

В начале декабря в Брестском районе автомобиль Suzuki насмерть сбил пешехода – здесь подробнее.  

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Новости Беларуси. В Пружанском районе автомобиль насмерть сбил парня, сидевшего на дороге.   По информации МВД, авария произошла 19 января ночью. 28-летний водитель...
 
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