В Пружанском районе Mercedes насмерть сбил парня, сидевшего посреди дороги

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Пружанском районе автомобиль насмерть сбил парня, сидевшего на дороге.

По информации МВД, авария произошла 19 января ночью. 28-летний водитель Mercedes совершил наезд на молодого человека на 39 километре автодороги «Слоним – Высокое». 21-летний парень сидел посреди проезжей части, он не был обозначен светоотражающим элементом.



Фото: МВД

Молодой человек скончался на месте от полученных травм.

На место ДТП выбывали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и медики.

Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.