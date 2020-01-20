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В Пружанском районе Mercedes насмерть сбил парня, сидевшего посреди дороги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Пружанском районе автомобиль насмерть сбил парня, сидевшего на дороге.
По информации МВД, авария произошла 19 января ночью. 28-летний водитель Mercedes совершил наезд на молодого человека на 39 километре автодороги «Слоним – Высокое». 21-летний парень сидел посреди проезжей части, он не был обозначен светоотражающим элементом.
Молодой человек скончался на месте от полученных травм.
На место ДТП выбывали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и медики.
Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
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Новости Беларуси. В Пружанском районе автомобиль насмерть сбил парня, сидевшего на дороге. По информации МВД, авария произошла 19 января ночью. 28-летний водитель...
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