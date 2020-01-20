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Пять человек погибли из-за прорыва трубы с горячей водой в отеле Перми
Источник материала: СТВ
Новости России. В Перми 5 человек погибли в одном из отелей в результате прорыва трубы с горячей водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще трое – в больнице.
Мини-отель находится в подвальном помещении жилого дома. Тела погибших были обнаружены в одном из номеров во время проведения работ по откачиванию воды.
На месте ЧП работают правоохранители, спасатели и бригады скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
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Новости России. В Перми 5 человек погибли в одном из отелей в результате прорыва трубы с горячей водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще трое – в...
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