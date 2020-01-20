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Пять человек погибли из-за прорыва трубы с горячей водой в отеле Перми

20.01.2020 10:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Перми 5 человек погибли в одном из отелей в результате прорыва трубы с горячей водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще трое – в больнице.

Пять человек погибли из-за прорыва трубы с горячей водой в отеле Перми

Пять человек погибли из-за прорыва трубы с горячей водой в отеле Перми

Мини-отель находится в подвальном помещении жилого дома. Тела погибших были обнаружены в одном из номеров во время проведения работ по откачиванию воды.

На месте ЧП работают правоохранители, спасатели и бригады скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.

Пять человек погибли из-за прорыва трубы с горячей водой в отеле Перми

Пять человек погибли из-за прорыва трубы с горячей водой в отеле Перми

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Новости России. В Перми 5 человек погибли в одном из отелей в результате прорыва трубы с горячей водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще трое – в...
 
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