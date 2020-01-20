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23 января в Слуцком РИК будет работать комиссия по трудоустройству

20.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В четверг, 23 января с 15.00 до 17.00 в Слуцком районном исполнительном комитете (каб. №510) состоится заседание комиссии по координации работы по содействию занятости населения Слуцкого района. SlutskGorod узнал, какие задачи стоят перед комиссией и для чего она создана.

Как рассказала Наталья Овсянникова, председатель Слуцкого районного совета депутатов, такая комиссия создана для того, чтобы способствовать трудоустройству людей, не занятых в экономике Беларуси. Гражданам не только предлагают работу, но и приглашают на обучение от центра занятости.

В приоритете  работа с асоциальным слоем граждан, у которых существует большая задолженность по оплате за коммунальные услуги. Должники внесены в республиканскую базу и находятся на особом контроле. К примеру, за 1-ый квартал 2019 года в Слуцком районе было зарегистрировано 212 человек, не занятых в экономике Беларуси.

«В первую очередь мы рассматриваем вопросы по трудоустройству таких людей. Обычно их на заседание приглашает секретарь комиссии. Бывает и так, что лиц асоциального поведения, которые не приходят самостоятельно, приводят участковые инспекторы. Но случается и так, что люди сами идут к нам за помощью в трудоустройстве. Наша комиссия работает каждый второй и четвёртый четверг месяца», - пояснила Наталья Овсянникова.

Кроме того, на заседании часто рассматривают вопросы о признании граждан занятыми в экономике. Для этого люди присылают документы либо на электронную почту, либо через почтовое отделение.

Как подтвердить занятость

Для подтверждения своей занятости необходимо предоставить в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации документы, подтверждающие осуществление трудовой деятельности или обучение в дневной форме получения образования.

Для граждан, работающих за границей:

  • копия трудового договора (контракта);
  • копия свидетельства, разрешения, лицензии на осуществление адвокатской, нотариальной деятельности;
  • копии иных документов, подтверждающих факт трудовой деятельности.

Для граждан, получающих образование в дневной форме получения образования за границей:

  • справка из учреждения образования;
  • копия договора на оказание образовательных услуг;
  • копии иных документов, подтверждающих факт обучения.

Более точную информацию, касающуюся нормативно-правовой базы, можно узнать на сайте Слуцкого райисполкома в разделе Декрет № 3 «О содействии занятости населения».

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
 
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Для чего создана комиссия по содействию занятости населения Слуцкого района, и какие задачи перед ней стоят, рассказала председатель Слуцкого районного совета...
 
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