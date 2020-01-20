23 января в Слуцком РИК будет работать комиссия по трудоустройству

Источник материала: Слуцк Город

В четверг, 23 января с 15.00 до 17.00 в Слуцком районном исполнительном комитете (каб. №510) состоится заседание комиссии по координации работы по содействию занятости населения Слуцкого района. SlutskGorod узнал, какие задачи стоят перед комиссией и для чего она создана.

Как рассказала Наталья Овсянникова, председатель Слуцкого районного совета депутатов, такая комиссия создана для того, чтобы способствовать трудоустройству людей, не занятых в экономике Беларуси. Гражданам не только предлагают работу, но и приглашают на обучение от центра занятости.

В приоритете работа с асоциальным слоем граждан, у которых существует большая задолженность по оплате за коммунальные услуги. Должники внесены в республиканскую базу и находятся на особом контроле. К примеру, за 1-ый квартал 2019 года в Слуцком районе было зарегистрировано 212 человек, не занятых в экономике Беларуси.

«В первую очередь мы рассматриваем вопросы по трудоустройству таких людей. Обычно их на заседание приглашает секретарь комиссии. Бывает и так, что лиц асоциального поведения, которые не приходят самостоятельно, приводят участковые инспекторы. Но случается и так, что люди сами идут к нам за помощью в трудоустройстве. Наша комиссия работает каждый второй и четвёртый четверг месяца», - пояснила Наталья Овсянникова.

Кроме того, на заседании часто рассматривают вопросы о признании граждан занятыми в экономике. Для этого люди присылают документы либо на электронную почту, либо через почтовое отделение.

Как подтвердить занятость

Для подтверждения своей занятости необходимо предоставить в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации документы, подтверждающие осуществление трудовой деятельности или обучение в дневной форме получения образования.

Для граждан, работающих за границей:

копия трудового договора (контракта);

копия свидетельства, разрешения, лицензии на осуществление адвокатской, нотариальной деятельности;

копии иных документов, подтверждающих факт трудовой деятельности.

Для граждан, получающих образование в дневной форме получения образования за границей:

справка из учреждения образования;

копия договора на оказание образовательных услуг;

копии иных документов, подтверждающих факт обучения.

Более точную информацию, касающуюся нормативно-правовой базы, можно узнать на сайте Слуцкого райисполкома в разделе Декрет № 3 «О содействии занятости населения».

Ольга Кононович

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