 Пьяный водитель не заметил попутный автобус МАЗ и столкнулся с ним на ул. Орловской в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария случилась 19 января. По предварительной информации: около 17.00 46-летний брестчанин управлял автомобилем «Опель» и двигался по улице Орловской.





Напротив дома № 44, перед нерегулируемым пешеходным переходом, водитель совершил столкновение с автобусом «МАЗ» под управлением 60-летнего местного жителя, ехавшего в попутном направлении.





В результате ДТП пассажир «Опеля», 36-летний житель деревни Мокраны Малоритского района, получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.





Было установлено, что водитель «Опеля» управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Результаты медицинского освидетельствования показали: 1,2 промилле алкоголя.





Проводится проверка.





Уважаемые водители, Госавтоинспекция области еще раз напоминает, что употребление алкоголя и вождение автомобиля несовместимы.





Каждый водитель должен быть внимательным и максимально сконцентрированным, управляя транспортным средством, что невозможно в состоянии опьянения.





