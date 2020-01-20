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Пьяный водитель не заметил попутный автобус МАЗ и столкнулся с ним на ул. Орловской в Бресте
20.01.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария случилась 19 января. По предварительной информации: около 17.00 46-летний брестчанин управлял автомобилем «Опель» и двигался по улице Орловской.
Напротив дома № 44, перед нерегулируемым пешеходным переходом, водитель совершил столкновение с автобусом «МАЗ» под управлением 60-летнего местного жителя, ехавшего в попутном направлении.
В результате ДТП пассажир «Опеля», 36-летний житель деревни
Было установлено, что водитель «Опеля» управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Результаты медицинского освидетельствования показали: 1,2 промилле алкоголя.
Проводится проверка.
Уважаемые водители, Госавтоинспекция области еще раз напоминает, что употребление алкоголя и вождение автомобиля несовместимы.
Каждый водитель должен быть внимательным и максимально сконцентрированным, управляя транспортным средством, что невозможно в состоянии опьянения.
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Дорожная авария случилась 19 января. По предварительной информации: около 17.00 46-летний брестчанин управлял автомобилем «Опель» и двигался по улице Орловской. ...
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