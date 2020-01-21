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В гимназии прошли соревнования по зимнему многоборью «Защитник Отечества»

21.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


На спортивной базе «ГУО гимназия № 1 г. Горки » в рамках зимней спартакиады среди допризывной и призывной молодежи района прошли соревнования по зимнему многоборью «Защитник Отечества». В них приняли участие юноши от 15 лет и старше из всех учреждений общего среднего образования города и района.

В программу многоборья входят состязания по стрельбе из пневматической винтовки, подтягивание на высокой перекладине, бег.

Во время торжественного построения, на котором присутствовали представители отдела по образованию, военкомата, ДОСААФ, участников приветствовали Павел Ищук, начальник группы призыва на военную службу, главный судья соревнований Евгений Манаев.

Имена победителей в командном и личном зачетах узнаем после подведения итогов.

В гимназии прошли соревнования по зимнему многоборью «Защитник Отечества»

В гимназии прошли соревнования по зимнему многоборью «Защитник Отечества»

В гимназии прошли соревнования по зимнему многоборью «Защитник Отечества»

В гимназии прошли соревнования по зимнему многоборью «Защитник Отечества»

В гимназии прошли соревнования по зимнему многоборью «Защитник Отечества»

В гимназии прошли соревнования по зимнему многоборью «Защитник Отечества»

В гимназии прошли соревнования по зимнему многоборью «Защитник Отечества»

В гимназии прошли соревнования по зимнему многоборью «Защитник Отечества»

В гимназии прошли соревнования по зимнему многоборью «Защитник Отечества»

В гимназии прошли соревнования по зимнему многоборью «Защитник Отечества»

В гимназии прошли соревнования по зимнему многоборью «Защитник Отечества»

В гимназии прошли соревнования по зимнему многоборью «Защитник Отечества»

В гимназии прошли соревнования по зимнему многоборью «Защитник Отечества»

В гимназии прошли соревнования по зимнему многоборью «Защитник Отечества»

В гимназии прошли соревнования по зимнему многоборью «Защитник Отечества»

В гимназии прошли соревнования по зимнему многоборью «Защитник Отечества»

В гимназии прошли соревнования по зимнему многоборью «Защитник Отечества»

В гимназии прошли соревнования по зимнему многоборью «Защитник Отечества»

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.

 


 
 
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На спортивной базе «ГУО гимназия № 1 г. Горки » в рамках зимней спартакиады среди допризывной и призывной молодежи района прошли соревнования по зимнему...
 
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