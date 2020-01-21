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В Ивацевичах пострадал велосипедист
21.01.2020 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: около 08.00 часов 32-летняяместная жительница управляла автомобилем марки «Пежо 306». Двигаясь по улице Сикорского, в направлении деревни Воля Ивацевичского района, являющейся главной по отношению к улице 60 лет Октября деревни Бараны Ивацевичского района.
На перекрестке вышеуказанных дорог совершила наезд на 66-летнего велосипедиста, жителя Ивацевичей, осуществляющего выезд с улицы 60 лет Октября.
В результате ДТП велосипедист был травмирован и госпитализирован в травматологическое отделение.
Проводится проверка.
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По предварительной информации: около 08.00 часов 32-летняяместная жительница управляла автомобилем марки «Пежо 306». Двигаясь по улице Сикорского, в направлении...
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