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Мнение: у «Динамо-Брест» есть шансы в новом сезоне побороться за чемпионский титул

21.01.2020 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский клуб постепенно начинает готовиться к новому сезону. 2019 год выдался историческим для «Динамо», которое впервые сумело выиграть золотые медали белорусского чемпионата, не позволив борисовскому БАТЭ в четырнадцатый раз стать лучшей командой страны.

Мнение: у «Динамо-Брест» есть шансы в новом сезоне побороться за чемпионский титул

Как отмечают эксперты 1хСтавка, у «Динамо» есть хорошие шансы на то, чтобы в новом сезоне снова побороться с БАТЭ за чемпионский титул. Несмотря на то, что клуб из Борисова будет серьезно укрепляться, «Динамо» способно во второй раз стать чемпионом страны. К тому же первую часть сезона «Динамо» проведет без занятости в еврокубках – отбор на групповой этап Лиги чемпионов начнется в конце лета. Так что и график матчей должен помочь «Динамо» набрать много очков на старте.

Одним из факторов успешного выступления в минувшем сезоне стала работа чешского тренера Марцела Лички, который в 2018 году попал в тренерский штаб Радослава Латала, а после его ухода принял руководство клуба в 2019 году. Его успех начался еще в марте, когда в матче за Суперкубок страны брестское «Динамо» одолело БАТЭ со счетом 3:1 и завоевало этот трофей. После этого был сложный сезон в чемпионате Беларуси, по итогам которого брестский клуб опередил команду из Борисова на пять очков.

Однако забраться на первое место – одно дело, и совсем другое – сохранить его в будущем году. На новый сезон БАТЭ будет настраиваться очень серьезно, ведь в клубе уже мечтают вернуть чемпионский титул в родной Борисов, а команду в Лигу чемпионов. Именно поэтому БАТЭ уже начал укреплять состав – в частности, забрали из Бреста Павла Нехайчика, который не стал продлевать контракт с «Динамо» и уехал в Борисов. Нехайчик вместе с Денисом Лаптевым стал лучшим бомбардиром команды, забив двенадцать мячей. Так что уход этого футболиста уже можно назвать потерей. К тому же «Динамо» покинул новичок команды Илья Шкурин. Этот двадцатилетний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в прошлом сезоне – Шкурин забил 19 голов в составе «Энергетика-БТУ», которому брестский клуб заплатил почти сто тысяч долларов за этот трансфер. Однако, как оказалось, суть сделки заключалась не в том, чтобы укрепить состав, а в том, чтобы заработать. Через несколько дней после этого трансфера Шкурин уехал в ЦСКА, который отдал «Динамо» полмиллиона евро.

Впрочем, у «Динамо» впереди еще много времени на то, чтоб укрепить состав. Команду уже усилил известный украинский футболист Евгений Хачериди, который в последнее время выступал за греческий ПАОК. Центральный защитник точно поможет «Динамо» в новом сезоне. Также брестский клуб пополнился двумя хавбеками – Евгений Шевченко пришел из ФК «Минск», а Элис Бакай приехал из «Солигорска». Но главная перестановка произошла на тренерском мостике.

Новым тренером «Динамо» вновь стал Сергей Ковальчук, который уже руководил этой командой в период с 2011-го по 2016-й годы. В последнее время он то помогал команде в тренерском штабе, то занимал должность спортивного директора. Теперь же Ковальчук, который отыграл восемь лет за «Динамо» в качестве футболиста, вновь возглавил брестскую команду. А с Марцелом Личкой решили просто не продлевать контракт.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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