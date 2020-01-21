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Мы знаем как приехать «На работу на велосипеде зимой» и получить за это кружку

21.01.2020 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Валентинов день присоединяйтесь к ежегодной акции «На работу на велосипеде зимой» и получайте за это фирменные кружки. Регистрация уже началась!

Мы знаем как приехать «На работу на велосипеде зимой» и получить за это кружку

Учреждение «За вело Брест» уже в шестой раз присоединяется ко всемирной акции «На работу на велосипеде зимой». В этом году в качестве призов участники, выполнившие все условия, получат в подарок фирменные кружки.

Мы знаем как приехать «На работу на велосипеде зимой» и получить за это кружку

Зачем проводится такая акция

Цель акции – показать, что велосипед можно использовать, как полноценный вид транспорта. Причём, не только летом, но и зимой. И не только такой бесснежной, как в этом году – на велике с успехом можно перемещаться и по снегу.

Мы знаем как приехать «На работу на велосипеде зимой» и получить за это кружку

Кто может участвовать

Абсолютно любой житель планеты, который зарегистрируется по ссылке и 14 февраля отправится на работу, в школу и т. д. на велосипеде.

Общее количество участников акции в мире и в конкретном городе можно увидеть, перейдя по этой же ссылке и кликнув «Смотреть карту».

Кто получит приз от учреждения «За вело Брест» (при поддержке БМОО «Время Земли»)

Абсолютно любой житель планеты, который выполнит все условия, перечисленные ниже.

Условия:

  1. Необходимо 14 февраля 2020 года сделать в Бресте своё фото с велосипедом по дороге на работу/учёбу/вечеринку и т. д. Главное, чтобы велосипед использовался, как городской транспорт, а не просто, как антураж.
  2. Выставить пост с фото на своей странице В Контакте с описанием – почему вы выбрали именно велосипед в качестве городского транспорта.
  3. Добавить в пост теги #ZaVeloBrest #TimeEarth #Ecoclaster #наработунавелосипедезимой #winterbiketowork

Где и когда можно забрать свой приз

Выдача кружек будет проходить 15 февраля 2020 года на базе Экокластера с 12.00 до 14.00 (ул. Пионерская, 52, 3 этаж, тел. +375 29 222 58 28).

Что будет, если желающих окажется слишком много и кружки закончатся

«С одной стороны, чем больше участников, тем лучше, – говорит Владимир Красько,директор учреждения «За вело Брест». – С другой – хотя у нас в офисе и имеются солидные запасы фирменных кружек, всё же они не безграничны.

Но мы всё продумали! Если вдруг кружки закончатся, мы вручим всем специальные сертификаты, по которым можно будет получить кружку немного позже – когда получим новую партию. Слово надо держать!»

 
Теги: Брест
 
 
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