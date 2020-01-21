Двое жителей Пружанского района попали под статью за разделку и транспортировку туши лося

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Уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей Пружанского района за разделку и транспортировку погибшего после ДТП лося. Такая информация опубликована на официальном сайте МВД, сообщает БЕЛТА.





В поле зрения инспекторов природоохраны попал мужчина, который шел по трассе с ножом в руках и в окровавленной одежде. Он пояснил, что по просьбе знакомых разделывал теленка на соседней ферме. Эта версия вызвала сомнения у инспекторов, и для дальнейших разбирательств они вызвали милицию.

Правоохранители выяснили, как развивались события того дня. Оказывается, жена задержанного ехала домой и увидела, что автомобиль сбил выбежавшего на дорогу лося, виновник скрылся с места ДТП. Дома женщина рассказала о случившемся мужу. "Не желая упускать бесплатную дичь, мужчина попросил соседа с мотоблоком помочь с транспортировкой животного. На месте аварии они разделали тушу. Сосед повез добычу в деревню, а организатор "операции" пошел домой пешком и попался инспекторам", - рассказали подробности в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.282-1 (незаконные перемещение (транспортировка) или разделка диких животных) УК.