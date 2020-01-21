ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Двое жителей Пружанского района попали под статью за разделку и транспортировку туши лося

21.01.2020 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей Пружанского района за разделку и транспортировку погибшего после ДТП лося. Такая информация опубликована на официальном сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Двое жителей Пружанского района попали под статью за разделку и транспортировку туши лося

В поле зрения инспекторов природоохраны попал мужчина, который шел по трассе с ножом в руках и в окровавленной одежде. Он пояснил, что по просьбе знакомых разделывал теленка на соседней ферме. Эта версия вызвала сомнения у инспекторов, и для дальнейших разбирательств они вызвали милицию.

Правоохранители выяснили, как развивались события того дня. Оказывается, жена задержанного ехала домой и увидела, что автомобиль сбил выбежавшего на дорогу лося, виновник скрылся с места ДТП. Дома женщина рассказала о случившемся мужу. "Не желая упускать бесплатную дичь, мужчина попросил соседа с мотоблоком помочь с транспортировкой животного. На месте аварии они разделали тушу. Сосед повез добычу в деревню, а организатор "операции" пошел домой пешком и попался инспекторам", - рассказали подробности в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.282-1 (незаконные перемещение (транспортировка) или разделка диких животных) УК.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей Пружанского района за разделку и транспортировку погибшего после ДТП лося. Такая информация опубликована на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Масштабный креатон для старшеклассников прошел в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика