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Микроавтобус в Бресте хотел "вщемиться" между автомобилями, но не вышло
21.01.2020 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Улица Шевченко в Бресте довольно узка - разъехаться встречным автомобилям можно без проблем, но вот выполнить опережение тут решаются только отчаянные водители.
Один такой попробовал, и вот что получилось...
Согласитесь, плохо получилось.
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