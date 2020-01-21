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Микроавтобус в Бресте хотел "вщемиться" между автомобилями, но не вышло

21.01.2020 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Улица Шевченко в Бресте довольно узка - разъехаться встречным автомобилям можно без проблем, но вот выполнить опережение тут решаются только отчаянные водители.

Микроавтобус в Бресте хотел "вщемиться" между автомобилями, но не вышло

Один такой попробовал, и вот что получилось...

Согласитесь, плохо получилось.

 
Теги: Брест
 
 
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  Улица Шевченко в Бресте довольно узка - разъехаться встречным автомобилям можно без проблем, но вот выполнить опережение тут решаются только отчаянные водители....
 
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