Источник материала: Виртуальный Брест

Улица Шевченко в Бресте довольно узка - разъехаться встречным автомобилям можно без проблем, но вот выполнить опережение тут решаются только отчаянные водители.





Один такой попробовал, и вот что получилось...

Согласитесь, плохо получилось.