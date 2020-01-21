Во время матча "Динамо-Минск" — "Спартак" / ХК "Динамо-Минск"

У "динамовцев" шайбы забили Игорь Мартынов (5), Шейн Принс (30), Евгений Додонов (36), Александр Китаров (41).

Первый период "зубры" завершили вничью — 1:1. А другой начали с пропущенной шайбы. Однако "Динамо" сумело собраться и не только отыгралось, но и вышло вперёд — 3: 2. В последнем периоде команды обменялись шайбами, сохранив разрыв, пишет