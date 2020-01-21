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Нежданчик: хоккеисты минского "Динамо" выиграли у московского "Спартака"
Источник материала: Партизан
Победой закончилась для минских "динамовцев" встреча с московским "Спартаком" 21 января. Хоккейный матч прошёл на "Минск-Арене" и завершился победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).
Во время матча "Динамо-Минск" — "Спартак" / ХК "Динамо-Минск"
У "динамовцев" шайбы забили Игорь Мартынов (5), Шейн Принс (30), Евгений Додонов (36), Александр Китаров (41).
Первый период "зубры" завершили вничью — 1:1. А другой начали с пропущенной шайбы. Однако "Динамо" сумело собраться и не только отыгралось, но и вышло вперёд — 3: 2. В последнем периоде команды обменялись шайбами, сохранив разрыв, пишет
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Победой закончилась для минских "динамовцев" встреча с московским "Спартаком" 21 января. Хоккейный матч прошёл на "Минск-Арене" и завершился победой хозяев со счётом...
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