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Нежданчик: хоккеисты минского "Динамо" выиграли у московского "Спартака"

21.01.2020 21:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Победой закончилась для минских "динамовцев" встреча с московским "Спартаком" 21 января. Хоккейный матч прошёл на "Минск-Арене" и завершился победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).


Во время матча "Динамо-Минск" — "Спартак" / ХК "Динамо-Минск"

У "динамовцев" шайбы забили Игорь Мартынов (5), Шейн Принс (30), Евгений Додонов (36), Александр Китаров (41).

Первый период "зубры" завершили вничью — 1:1. А другой начали с пропущенной шайбы. Однако "Динамо" сумело собраться и не только отыгралось, но и вышло вперёд — 3: 2. В последнем периоде команды обменялись шайбами, сохранив разрыв, пишет euroradio.fm
 
Теги: Минск
 
 
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Победой закончилась для минских "динамовцев" встреча с московским "Спартаком" 21 января. Хоккейный матч прошёл на "Минск-Арене" и завершился победой хозяев со счётом...
 
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