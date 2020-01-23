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В Минске откроют почти 500 «Табакерок». Рассказываем, сколько они будут платить за аренду земли

23.01.2020 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Месячная арендная плата для киосков «Табакерка» в Минске составляет 101,4 рубля за квадратный метр, сообщили REALTY.TUT.BY источники. На основании этого мы прикинули, сколько минимум «Энерго-Оил» будет платить в месяц за все киоски в столице, а также узнали, сколько из этой суммы должно поступать в бюджет.


Киоски «Табакерка» начали появляться в Минске летом, но пока большинство из них не работает. Как мы неоднократно Минска">рассказывали, согласно указу президента местные власти обязаны предоставлять компании «Энерго-Оил» бизнесмена Алексея Олексина земельные участки для размещения этих ларьков без аукционов. Но это вовсе не значит, что инвестор освобожден от дальнейшей арендной платы.

Сколько минимум будет платить «Табакерка»?

Как стало известно REALTY.TUT.BY, в Минске она составляет 6 базовых арендных величин, или 101,4 рубля за квадратный метр в месяц. Поскольку площадь «Табакерки» равняется минимум 6,25 квадратного метра, то за весь ларек в месяц выходит минимум 633,75 рубля, или около 300 долларов по актуальному курсу.

При подсчете площади киоска «Табакерка» мы измеряли длину и ширину ларька в самом распространенном в Минске дизайне, который является и самым минималистичным. Более того, мы измеряли киоск даже не от крайних точек у основания, чтобы точно не превысить площадь участка. В реальности же участок может быть на 20−30% больше.

По информации портала, все земельные участки для размещения киосков «Табакерка» в Минске уже выделены — их около 470. А это значит, что в месяц они в совокупности должны давать минимум 297,8 тысяч рублей, или около 140,5 тысячи долларов арендной платы. За год получается около 1,7 миллиона долларов.

А кому будет платить «Табакерка»?

Важный нюанс состоит еще в том, что арендная плата перечисляется той организации, у которой в пользовании находится земельный участок, и только 25% от этой суммы потом идет в бюджет столицы. То есть в год бюджет получит минимум 425 тысяч долларов.

Поскольку много «Табакерок» стоит на тротуарах у проезжей части, то несложно догадаться, что одним из крупнейших получателей арендной платы от «Энерго-Оила» будет «Горремавтодор Мингорисполкома». Благодаря этому он сможет укрепить свою материально-техническую базу.

«Табакерка» в стране и Минске

Напомним, «Энерго-Оил» реализует инвестпроект по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями, поэтому по всей стране и появляются «Табакерки». В регионах процесс идет еще с конца 2018 года.

Для столицы же вопрос возвращения киосков на улицы достаточно болезненный. Но указ есть указ. Поэтому Мингорисполком хоть и пошел на установку ларьков, но поставил «Энерго-Оил» несколько условий. Во-первых, часть киосков в столице должна быть выполнена в другом, более презентабельном дизайне. Во-вторых, киоски «Табакерка» запрещено размещать внутри городского ядра, а также на территориях, прилегающих к магистральным улицам, учреждениям здравоохранения, образования, паркам и скверам. Но поскольку формально этот запрет нигде не закреплен (нет, например, решения Мингорисполкома), то это правило иногда нарушается.


Планируется, что в киосках табачные изделия будут занимать 80% ассортимента. Остальные 20% — другие товары.

Поэтому в «Табакерках» также продают чипсы, орешки, жвачки, презервативы, шоколадки, кофе 3 в 1, батарейки, клей и другое. В общем, все то (кроме алкоголя), что было в простых ларьках, которые в 2008 году убрали с улиц Минска.

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Теги: Минск
 
 
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Мы прикинули, сколько «Энерго-Оил» будет платить в месяц за все киоски в столице и сколько из этой суммы должно поступать в бюджет.
 
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