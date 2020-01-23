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В Беларуси ввели особый режим контроля в связи с коронавирусом

23.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый случай заражения выявлен в США у туриста, который вернулся из Китая. Тем временем в КНР число погибших от нового типа коронавируса увеличилось до 17. Особый режим контроля введен в крупнейших мировых авиагаванях, в том числе и в аэропортах Беларуси. Меры нужны, чтобы в страну не проник коронавирус из Китая. Как происходит проверка подозрительных пассажиров, рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

В Минском аэропорту усилен санитарный контроль. Всех, кто прилетел из Китая, и стран, где уже зафиксированы случаи заболевания новым вирусом тщательно проверяют.

Повышенная температура уже вызывает подозрения, поэтому туристам обязательно ее измеряют. Это делают с помощью тепловизора.

«Если сработал зуммер, т.е. температура тела повышенная, и человек прошел. И я не зафиксировала, кто именно. Я могу снять его со стационарного режима и пройтись в пункт пропуска нашего аэропорта. И в очереди отследить того, у кого действительно повышенная температура», – поясняет врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Недведская.

Но измерение температуры – только первый этап проверки. Если у кого-то больше 37-ми, человека могут госпитализировать для дальнейшего обследования.

«При необходимости вызывается медицинский сотрудник гражданской авиации. Он проводит осмотр пациента и назначает уже госпитализацию, если это необходимо», – уточняет заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Хомченко.

Лайнеры из Китая в национальный аэропорт «Минск» прилетают три раза в неделю. Многие пассажиры этих рейсов летят уже в защитных масках.

«Сейчас во многих компаниях и микрорайонах маски раздаются бесплатно», – отмечает турист из Китая Син Сяодун.

В средствах защиты туристов встречают и пограничники.

«Все рейсы из потенциально опасной страны сотрудники пограничной службы принимают с мерами индивидуальной защиты. Одеваются маски и перчатки, чтобы не заразиться», – говорит начальник отделения пограничного контроля Руслан Коняхин.

Пока в Беларуси подозрения на коронавирус не зафиксированы. Но медики рекомендуют гражданам по возможности воздержаться от поездок в Китай.

Главная опасность нового вируса в том, что он передается от человека к человеку. Ученые его изучают и ищут лекарства. Но пока количество заразившихся только растет.



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Теги: Минск
 
 
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В аэропорту Минска усилен санитарный контроль. Повышенная температура уже вызывает подозрения, поэтому туристам обязательно ее измеряют.
 
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