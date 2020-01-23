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В Шарковщинском районе сотрудники РОЧС провели мониторинги

23.01.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

В Шарковщинском районе сотрудники РОЧС провели мониторинги

Инспекцией надзора и профилактики Шарковщинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям с целью обеспечения пожарной безопасности в январе 2020 года был проведен мониторинг в общежитии ИПСУП «Систеко-Двина» по адресу г.п.Шарковщина ул. Заслонова, 2а и был проведен мониторинг лицензиата ОДО «Охрана», обслуживающего на данном объекте автоматическую пожарную сигнализацию. В ходе проведенных мониторингов нарушений законодательства о пожарной безопасности и нарушений лицензионной деятельности выявлено не было.

Мониторинги показали, что руководители серьезно отнестись к требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

Районный отдел по ЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководителями организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

В.КУЖЕЛЬ,

старший инспектор ИНиП Шарковщинского РОЧС.

 

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