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Руководитель фирмы в Ивановском районе возместил ущерб за незаконную разработку карьера

23.01.2020 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Руководитель частного предприятия в Ивановском районе возместил ущерб в размере Br60 тыс. за незаконную разработку карьера. Об этом сегодня сообщил на заседании Брестского облисполкома прокурор области Виктор Климов, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель фирмы в Ивановском районе возместил ущерб за незаконную разработку карьера

"Впервые за несколько лет мы возбудили уголовное дело в отношении одного из руководителей в Ивановском районе. Он возместил Br60 тыс. за незаконную разработку карьера. К сожалению, эти факты продолжают иметь место: разработка карьеров внутри хозяйств по-прежнему является достаточно острой проблемой. Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды должен четко и жестко контролировать эти вопросы", - сказал прокурор области.

Немало нарушений природоохранного законодательства, по его словам, выявлено и в садовых товариществах. "В Брестском районе зарегистрировано 250 садоводческих товариществ. Почти все они проверены. Из них только 8% выполняют нормы, связанные со сбором отходов по действующему законодательству. То есть, системный подход в данной ситуации отсутствует. Такие же проблемы выявлены по садовым товариществам в Березовском, Ивановском, Лунинецком районах", - отметил Виктор Климов.

На заседании рассматривалась эффективность мероприятий по наведению порядка на земле, состоявшихся на территории области в 2019 году, обсуждались и задачи на 2020-й. Помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич подчеркнул, что наведение порядка - это не просто уборка территории. Прежде всего, это рациональное и эффективное использование земли.

"Земли сельхозназначения, пахотные и луговые - особо ценные и, конечно, к ним должно быть соответствующее отношение. В последнее время много сделано по перераспределению земель в сельхозорганизациях региона, чтобы их использовать рационально. В 2018 году в районах области была проведена инвентаризация земель сельхозпредприятий. Было выявлено 9,3 тыс. га земли, которая, по сути дела, не использовалась по своему назначению. Тогда было принято решение передать 4,4 тыс. га земли лесохозяйственным предприятиям, а на площади 3,1 тыс. га выполнить культуртехнические работы. В итоге за 2018-2019 годы лесохозяйственным предприятиям передано всего лишь 0,5 тыс. га, не в полном объеме выполнены и культуртехнические мероприятия", - сказал Анатолий Маркевич.

В целом задание Республиканского плана мероприятий по наведению порядка на земле на территории Брестской области за 2019 год выполнено. Как сообщил председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Горошко, во время благоустройства населенных пунктов отремонтировано 470 спортивных и детских игровых площадок, установлено и отремонтировано 316 контейнерных площадок, реконструировано и отремонтировано 34,2 га газонов, снесено 534 пустующих и ветхих жилых дома, посажено 82 тыс. деревьев, 39,6 тыс. кустарников. Все цифры значительно превышают плановые.

 
 
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  Руководитель частного предприятия в Ивановском районе возместил ущерб в размере Br60 тыс. за незаконную разработку карьера. Об этом сегодня сообщил на заседании...
 
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