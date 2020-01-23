Литовцы задержали белорусских контрабандистов на грузовиках

"Еврорадио" со ссылкой на pasienis.lt . Происшествие случилось 20 января на погранпереходе Райгардас. Литовцы решили проверить грузовые Renault и ГАЗ, ехавшие из Беларуси, и не ошиблись. Всего они нашли 121 тысячу контрабандных сигарет на сумму около 424 тысяч евро. Водителей, граждан Беларуси, задержали, проводится предварительное расследование, информируетсо ссылкой на





Каждый из водителей говорил, что едет "пустой" в Литву за грузом. В кузове каждого из грузовиков были сделаны фальшивые "стенки".





Также литовцы задержали автомобиль "Ауди" со спрятанными контрабандными сигаретами. Им управлял 36-летний белорус.