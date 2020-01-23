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Литовцы задержали белорусских контрабандистов на грузовиках

23.01.2020 16:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Они не делали для контрабандных сигарет специальных тайников, а просто загрузили их в машины и минимально замаскировали.

Происшествие случилось 20 января на погранпереходе Райгардас. Литовцы решили проверить грузовые Renault и ГАЗ, ехавшие из Беларуси, и не ошиблись. Всего они нашли 121 тысячу контрабандных сигарет на сумму около 424 тысяч евро. Водителей, граждан Беларуси, задержали, проводится предварительное расследование, информирует "Еврорадио" со ссылкой на pasienis.lt.

Каждый из водителей говорил, что едет "пустой" в Литву за грузом. В кузове каждого из грузовиков были сделаны фальшивые "стенки".

Также литовцы задержали автомобиль "Ауди" со спрятанными контрабандными сигаретами. Им управлял 36-летний белорус.
 
 
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Они не делали для контрабандных сигарет специальных тайников, а просто загрузили их в машины и минимально замаскировали.
 
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