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Национальный архив перейдёт на электронный документооборот
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Цифровая» версия Национального архива. Система электронного документооборота Беларуси начнёт работу в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перейти от привычных бумажных носителей к электронным поможет специальная веб-система хранения и передачи документов. Её разработка ведётся более пяти лет.
Курс на финальный этап апгрейда задали на заседании коллегии архивных служб. Ключевыми задачами в 2020 станет наполнение системы материалами и усиление кибербезопасности. Сейчас на постоянном хранении в архивах Беларуси находится более 13 миллионов бумаг, а общая длина стеллажей превышает 200 километров. Онлайн-архив позволит значительно упростить обмен важными документами для всех организаций.
Маргарита Старостенко, заведующая отделом Национального архива Беларуси:
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Новости Беларуси. «Цифровая» версия Национального архива. Система электронного документооборота Беларуси начнёт работу в 2021 году, сообщили в программе Новости...
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