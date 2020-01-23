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«Белэнерго» утвердило новый стандарт обслуживания потребителей электроэнергии

23.01.2020 18:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белэнерго подготовило и утвердило новый стандарт обслуживания потребителей электрической энергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ определяет политику и принципы взаимодействия с потребителями, а также устанавливает общие требования по их обслуживанию. В частности, прописаны организация приема платежей, деятельность справочной службы и даже правила общения с клиентами, а также проведение мониторинга их удовлетворенности. Действовать новый стандарт начнет уже в конце следующей недели, 1 февраля.

Больше новостей экономики за 23 января здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Белэнерго подготовило и утвердило новый стандарт обслуживания потребителей электрической энергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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