В России назвали причину ДТП с белорусским автобусом под Псковом, уголовное дело возбуждать не будут

Источник материала: Tut.by

Российская полиция назвала причины аварии с белорусским экскурсионным автобусом, перевозившим 50 пассажиров, в канун Нового года на трассе в Псковской области. Об этом в 23 января на пресс-конференции сообщил глава ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов, пишет ТАСС .



Фото: Псковская лента новостей

«Причина ДТП — несоблюдение водителем режима труда и отдыха, он находился в пути более восьми часов в сложных погодных условиях. Это основная причина совершения ДТП. Дело не возбуждено, у пострадавших в основном ушибы и ссадины. Оснований для возбуждения уголовного дела нет», — сказал Сергей Семенов.

Напомним, 30 декабря пассажирский автобус «Неоплан», который вез белорусских туристов в Санкт-Петербург, перевернулся в кювет под Псковом. За медицинской помощью обратились 24 белоруса, Девять из них были госпитализированы, в том числе два ребенка. Один из белорусов провел несколько дней в реанимации. Детей выписали из больницы 31 декабря, взрослых — 14 января.