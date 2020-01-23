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В России назвали причину ДТП с белорусским автобусом под Псковом, уголовное дело возбуждать не будут

23.01.2020 21:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская полиция назвала причины аварии с белорусским экскурсионным автобусом, перевозившим 50 пассажиров, в канун Нового года на трассе в Псковской области. Об этом в 23 января на пресс-конференции сообщил глава ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов, пишет ТАСС.


Фото: Псковская лента новостей

«Причина ДТП — несоблюдение водителем режима труда и отдыха, он находился в пути более восьми часов в сложных погодных условиях. Это основная причина совершения ДТП. Дело не возбуждено, у пострадавших в основном ушибы и ссадины. Оснований для возбуждения уголовного дела нет», — сказал Сергей Семенов.

Напомним, 30 декабря пассажирский автобус «Неоплан», который вез белорусских туристов в Санкт-Петербург, перевернулся в кювет под Псковом. За медицинской помощью обратились 24 белоруса, Девять из них были госпитализированы, в том числе два ребенка. Один из белорусов провел несколько дней в реанимации. Детей выписали из больницы 31 декабря, взрослых — 14 января.

 
Теги: Новости
 
 
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«Дело не возбуждено, у пострадавших в основном ушибы и ссадины. Оснований для возбуждения уголовного дела нет», - сказал глава ГИБДД региона.
 
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