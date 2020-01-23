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В России назвали причину ДТП с белорусским автобусом под Псковом, уголовное дело возбуждать не будут
Источник материала: Tut.by
Российская полиция назвала причины аварии с белорусским экскурсионным автобусом, перевозившим 50 пассажиров, в канун Нового года на трассе в Псковской области. Об этом в 23 января на пресс-конференции сообщил глава ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов, пишет
«Причина ДТП — несоблюдение водителем режима труда и отдыха, он находился в пути более восьми часов в сложных погодных условиях. Это основная причина совершения ДТП. Дело не возбуждено, у пострадавших в основном ушибы и ссадины. Оснований для возбуждения уголовного дела нет», — сказал Сергей Семенов.
Напомним, 30 декабря пассажирский автобус «Неоплан», который вез белорусских туристов в Санкт-Петербург,
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В России назвали причину ДТП с белорусским автобусом под Псковом, уголовное дело возбуждать не будут
«Дело не возбуждено, у пострадавших в основном ушибы и ссадины. Оснований для возбуждения уголовного дела нет», - сказал глава ГИБДД региона.
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