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В Лидском районе пешеход попал под колеса микроавтобуса
Источник материала: Lida.Info
21 января вечером в Лидском районе произошел очередной наезд на пешехода.
Около 8 часов вечера водитель автомобиля «Мерседес» двигался на 23-километре автодороги Р-11 «Поречаны-Новогрудок-Несвиж» со стороны города Гродно. Вблизи деревни Гончары с правой стороны на левую перейти проезжую часть попытался 26-летний пешеход. К таким действиям не был готов водителя автомобиля «Мерседес», в результате чего совершил на него наезд.
В результате аварии мужчина с ушибом легкого, переломом ребер и ссадинами помещен в хирургическое отделение районной больницы.
К слову пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.
По факту ДТП проводится проверка,
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21 января вечером в Лидском районе произошел очередной наезд на пешехода. Около 8 часов вечера водитель автомобиля «Мерседес» двигался на 23-километре автодороги Р-11...
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