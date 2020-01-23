В Лидском районе пешеход попал под колеса микроавтобуса

Источник материала: Lida.Info





21 января вечером в Лидском районе произошел очередной наезд на пешехода.

Около 8 часов вечера водитель автомобиля «Мерседес» двигался на 23-километре автодороги Р-11 «Поречаны-Новогрудок-Несвиж» со стороны города Гродно. Вблизи деревни Гончары с правой стороны на левую перейти проезжую часть попытался 26-летний пешеход. К таким действиям не был готов водителя автомобиля «Мерседес», в результате чего совершил на него наезд.

В результате аварии мужчина с ушибом легкого, переломом ребер и ссадинами помещен в хирургическое отделение районной больницы.

К слову пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.