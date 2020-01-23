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В Лидском районе пешеход попал под колеса микроавтобуса

23.01.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лидском районе пешеход попал под колеса микроавтобуса

21 января вечером в Лидском районе произошел очередной наезд на пешехода.

Около 8 часов вечера водитель автомобиля «Мерседес» двигался на 23-километре автодороги Р-11 «Поречаны-Новогрудок-Несвиж» со стороны города Гродно. Вблизи деревни Гончары с правой стороны на левую перейти проезжую часть попытался 26-летний пешеход. К таким действиям не был готов водителя автомобиля «Мерседес», в результате чего совершил на него наезд.

В результате аварии мужчина с ушибом легкого, переломом ребер и ссадинами помещен в хирургическое отделение районной больницы.

К слову пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает ГАИ.

 
Теги: Гродно
 
 
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21 января вечером в Лидском районе произошел очередной наезд на пешехода. Около 8 часов вечера водитель автомобиля «Мерседес» двигался на 23-километре автодороги Р-11...
 

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