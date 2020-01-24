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Парень бесстрашно шагнул на пешеходный переход и немедленно пожалел об этом
24.01.2020 17:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Классический пример бесстрашного пешехода, который уверен - ему должны уступить, и точка. Должны-то должны, никто же не спорит, но не всегда это получается почему-то. Иначе как объяснить тот факт, что у нас сбивают, сбивают, и снова сбивают?
Вина водителя даже не обсуждается, это всё понятно. Но вот когда же мы научимся бояться проезжей части? Только после таких вот полётов?
Дорога - это не место для развлечений, это опасно, и шагнув однажды не посмотрев по сторонам, можно лишиться руки, ноги, а то и чего-то большего.
К слову, на данном конкретном месте
Будьте внимательны и убедитесь, что вам уступают, не доверяйте свою жизнь незнакомым людям, которые сидят за рулём.
видео -
К слову, в данном конкретном случае молодой человек отделался лёгким испугом.
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