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Парень бесстрашно шагнул на пешеходный переход и немедленно пожалел об этом

24.01.2020 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Классический пример бесстрашного пешехода, который уверен - ему должны уступить, и точка. Должны-то должны, никто же не спорит, но не всегда это получается почему-то. Иначе как объяснить тот факт, что у нас сбивают, сбивают, и снова сбивают?

Парень бесстрашно шагнул на пешеходный переход и немедленно пожалел об этом

Вина водителя даже не обсуждается, это всё понятно. Но вот когда же мы научимся бояться проезжей части? Только после таких вот полётов?

Дорога - это не место для развлечений, это опасно, и шагнув однажды не посмотрев по сторонам, можно лишиться руки, ноги, а то и чего-то большего.

Парень бесстрашно шагнул на пешеходный переход и немедленно пожалел об этом

К слову, на данном конкретном месте уже произошла трагедия, все же помните? Как же быстро мы забываем и расслабляемся.

Парень бесстрашно шагнул на пешеходный переход и немедленно пожалел об этом

Будьте внимательны и убедитесь, что вам уступают, не доверяйте свою жизнь незнакомым людям, которые сидят за рулём.

видео - Wikilink.by

К слову, в данном конкретном случае молодой человек отделался лёгким испугом.

 
 
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  Классический пример бесстрашного пешехода, который уверен - ему должны уступить, и точка. Должны-то должны, никто же не спорит, но не всегда это получается...
 
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