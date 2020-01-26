Супруги Колесник из Пинского района отметили золотую свадьбу

Источник материала: Полесская правда



Мои родители Иван Сергеевич и Мария Васильевна Колесник отметили замечательную дату – 50-летие супружеской жизни, золотую свадьбу.

Золотая свадьба – это плод нелегкого совместного труда на протяжении долгих лет. Это свидетельство большой любви супругов, пронесенной ими сквозь годы. Прожить полвека в супружестве дано не каждому.

Говорят, что люди доживают до золотой свадьбы, если у них золотое сердце и золотой ум. Как не растерять со временем любовь, преданность и тепло взаимоотношений, знают мои родители Мария Васильевна и Иван Сергеевич. Они родились в одной деревне, в Гривковичах, мама – 21 мая 1950 года, папа – 20 января 1947 года. Оба из многодетных семей, у папы в семье было 6 детей, у мамы – 7.

После службы в Советской армии папа вернулся в колхоз, где работал механизатором, был передовиком. Мама, окончив сельхозтехникум, трудилась заведующей фермой. 50 лет назад 25 января 1970 года в Боричевичском сельсовете они заключили брак. Супружеская пара воспитала двух сыновей – Сергея и Игоря. Теперь уже у бабушки с дедушкой двое внуков – Егор и Мария и правнучка Кира.

В 1984 году родители переехали в Пинковичи и до пенсионного возраста проработали: папа – мастером в ПМК-58, мама – заведующей магазином № 1 в д. Пинковичи Пинского ОРС.

В семейной жизни важно терпение, уважение и взаимопонимание. Необходимо всегда доверять друг другу. Женщина должна быть мудрой, а мужчина – настоящей опорой – так говорили родители. И когда 8 лет назад с папой случилась беда, инсульт, он стал инвалидом 1-й группы, мама не опустила руки. Она своей заботой и вниманием окружила любимого Ваню. Ведь мама – это самый добрый, заботливый, ласковый, мудрый человек. Мама не жалуется, не унывает, а радуется каждому дню.

Любовь, верность… Для золотых юбиляров они были и остались надежной опорой в их семейной жизни. Это ли не пример нынешним молодым людям, вступающим в брак. Живите долго и счастливо, мои любимые и дорогие родители!

Игорь Колесник