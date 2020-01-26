Председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич провёл единый день информирования

Источник материала: Полесская правда



Информационная группа руководителя Пинского района встретилась с коллективом филиала «НПС «Пинск» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в деревне Оснежицы. Здесь председатель райисполкома И.М. Брилевич пообщался с работниками предприятия, рассказал о социально-экономическом развитии региона, выполнении прогнозных показателей и заданий.

Перед коллективом нефтеперекачивающей станции выступил председатель Пинского районного объединения профсоюзов Виталий Евгеньевич Наривончик с тематическим докладом «О работе профсоюзных организаций Пинского района по защите интересов и прав трудящихся».



О пожарной обстановке в районе и профилактике гибели людей от внешних факторов проинформировал член информационной группы председателя исполкома, начальник Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям В.И. Лозюк.

В свою очередь к членам информационной группы обратился проживающий в Оснежицах работник НПС «Пинск» по вопросу благоустройства дорожного покрытия в населенном пункте. Начальник ДРСУ-104 А.П. Будник заверил, что проблема будет изучена с выездом на место, после чего выработано ее решение. Игорь Максимович поручил службам района взять ситуацию на контроль.

Юрий Бушик

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