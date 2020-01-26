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Председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич провёл единый день информирования
26.01.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Перед коллективом нефтеперекачивающей станции выступил председатель Пинского районного объединения профсоюзов Виталий Евгеньевич Наривончик с тематическим докладом «О работе профсоюзных организаций Пинского района по защите интересов и прав трудящихся».
В свою очередь к членам информационной группы обратился проживающий в Оснежицах работник НПС «Пинск» по вопросу благоустройства дорожного покрытия в населенном пункте. Начальник ДРСУ-104 А.П. Будник заверил, что проблема будет изучена с выездом на место, после чего выработано ее решение. Игорь Максимович поручил службам района взять ситуацию на контроль.
Юрий Бушик
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> Информационная группа руководителя Пинского района встретилась с коллективом филиала «НПС «Пинск» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в деревне Оснежицы. Здесь...
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