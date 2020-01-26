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Невероятная история о живописном дубе, под которым Адам Мицкевич написал поэму «Гражина»

26.01.2020 20:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 160 километров на юго-запад от Минска, и вы в агрогородке Щорсы Новогрудского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Невероятная история о живописном дубе, под которым Адам Мицкевич написал поэму «Гражина»

Протоптанные тропы ведут сюда. Куда охотнее народ приходит к роднику. Местные, да и не только, захаживают за святой водой. Ведь не зря говорят: то, во что веришь, становится твоим миром.

Невероятная история о живописном дубе, под которым Адам Мицкевич написал поэму «Гражина»

Есть место в агрогородке – то ли легенда, то ли на самом деле правда. История о живописном дубе. Рассказывают, что под ним Адам Мицкевич и написал свою «Гражину». Не исключено, интеллигенция здесь бывала частенько.

Уникальная архитектура, редкое книжное собрание, символичные места. Неизвестные факты из истории усадьбы Хрептовичей в Щорсах

Правда, в 90-х в дерево ударила молния.

Невероятная история о живописном дубе, под которым Адам Мицкевич написал поэму «Гражина»

Невероятная история о живописном дубе, под которым Адам Мицкевич написал поэму «Гражина»

Наталья Жишко, главный специалист отдела культуры Новогрудского райисполкома:
Надта моцны дожд быў, маланка і ў Наваградку, і ў Шчорсах. И тут нам прышло паведамленне, што гарыць дуб Міцкевича. Прыехалі, а вакол старога дуба маладая порасль дубкоў. Мы лічым, што гэта вельмі сімвалічна.

Невероятная история о живописном дубе, под которым Адам Мицкевич написал поэму «Гражина»

Так что дороги особо любопытных уж точно ведут в Новогрудский край.

Невероятная история о живописном дубе, под которым Адам Мицкевич написал поэму «Гражина»

Край с тихой и неспешной провинциальной жизнью, но зато богатой историей.

Невероятная история о живописном дубе, под которым Адам Мицкевич написал поэму «Гражина»

Люди в материале: Наталья Жишко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 160 километров на юго-запад от Минска, и вы в агрогородке Щорсы Новогрудского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Протоптанные тропы...
 
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