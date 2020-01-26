|
Невероятная история о живописном дубе, под которым Адам Мицкевич написал поэму «Гражина»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 160 километров на юго-запад от Минска, и вы в агрогородке Щорсы Новогрудского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Протоптанные тропы ведут сюда. Куда охотнее народ приходит к роднику. Местные, да и не только, захаживают за святой водой. Ведь не зря говорят: то, во что веришь, становится твоим миром.
Есть место в агрогородке – то ли легенда, то ли на самом деле правда. История о живописном дубе. Рассказывают, что под ним Адам Мицкевич и написал свою «Гражину». Не исключено, интеллигенция здесь бывала частенько.
Правда, в 90-х в дерево ударила молния.
Наталья Жишко, главный специалист отдела культуры Новогрудского райисполкома:
Так что дороги особо любопытных уж точно ведут в Новогрудский край.
Край с тихой и неспешной провинциальной жизнью, но зато богатой историей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 160 километров на юго-запад от Минска, и вы в агрогородке Щорсы Новогрудского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Протоптанные тропы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)