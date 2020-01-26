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Почему ВАК Беларуси с каждым годом ужесточает требования к научным исследованиям
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Михаил Артемьев – один из самых цитируемых ученых Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ежегодно он берет под крыло новых «заряженных» наукой студентов. До защиты кандидатской или докторской доходит не каждый. Кто-то перегорает, кого-то подводит тема исследования, некоторым не удается пройти аттестацию. Именно последний пункт особенно расстраивает наставника.
Михаил Артемьев, заведующий лабораторией нанохимии БГУ:
Как устроена наука? Если это не бизнес, то очень жесткие правила игры. Если вы как ученый не будете публиковать статьи в ведущих зарубежных журналах, вы не сможете ни гранты получить, ни деньги. У вас ничего не будет. А опубликовать статью – значит сделать эксперимент высочайшего мирового уровня. Потому что публиковаться в журналах с высоким импакт-фактором, там конкуренция – одна из 10 статей.
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Новости Беларуси. Михаил Артемьев – один из самых цитируемых ученых Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ежегодно он берет под крыло новых...
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