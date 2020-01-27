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Война маршруток на рынке пассажирских перевозок

27.01.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как организовать здоровую конкуренцию на рынке пассажирских перевозок? Ведь это прибыльный бизнес, где порой сражения за клиентов превращаются в настоящую войну.

Война маршруток на рынке пассажирских перевозок

С одной стороны - официальные перевозчики, с другой - маршрутки, которые занимаются так называемыми нерегулярными перевозками. По идее такие водители должны обслуживать только свадьбы, корпоративы и туристические группы. Но почти никто этим не занимается.

Вместо этого под видом нерегулярных перевозок маршрутчики ездят по междугородним рейсам. Подробности — в репортаже.

 
 
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  Как организовать здоровую конкуренцию на рынке пассажирских перевозок? Ведь это прибыльный бизнес, где порой сражения за клиентов превращаются в настоящую...
 
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