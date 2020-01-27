Война маршруток на рынке пассажирских перевозок

Источник материала: Виртуальный Брест

Как организовать здоровую конкуренцию на рынке пассажирских перевозок? Ведь это прибыльный бизнес, где порой сражения за клиентов превращаются в настоящую войну.





С одной стороны - официальные перевозчики, с другой - маршрутки, которые занимаются так называемыми нерегулярными перевозками. По идее такие водители должны обслуживать только свадьбы, корпоративы и туристические группы. Но почти никто этим не занимается.

Вместо этого под видом нерегулярных перевозок маршрутчики ездят по междугородним рейсам. Подробности — в репортаже.