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Война маршруток на рынке пассажирских перевозок
27.01.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как организовать здоровую конкуренцию на рынке пассажирских перевозок? Ведь это прибыльный бизнес, где порой сражения за клиентов превращаются в настоящую войну.
С одной стороны - официальные перевозчики, с другой - маршрутки, которые занимаются так называемыми нерегулярными перевозками. По идее такие водители должны обслуживать только свадьбы, корпоративы и туристические группы. Но почти никто этим не занимается.
Вместо этого под видом нерегулярных перевозок маршрутчики ездят по междугородним рейсам. Подробности — в репортаже.
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Как организовать здоровую конкуренцию на рынке пассажирских перевозок? Ведь это прибыльный бизнес, где порой сражения за клиентов превращаются в настоящую...
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