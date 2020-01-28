Источник материала: Виртуальный Брест

Чемпионы Беларуси футболисты брестского "Динамо" неудачно провели второй спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В матче с вице-чемпионом Украины киевским "Динамо" брестчане проиграли с крупным счетом 0:3. В первом тайме два гола в ворота Павла Павлюченко забил хорватский защитник киевлян Йосип Пиварич, а после перерыва датский полузащитник Миккель Дуэлунд установил окончательный результат. В составе брестских динамовцев на поле выходили экс-игроки киевской дружины Артем Милевский и новобранец Евгений Хачериди.

В первом контрольном матче брестское "Динамо" сыграло вничью с украинским "Мариуполем" - 2:2. В составе белорусского клуба голы забили Артем Милевский и Сергей Кисляк. Следующий матч подопечные Сергея Ковальчука проведут 29 января против чемпиона Словакии братиславского "Слована".

Обладатели серебряных медалей белорусского первенства футболисты борисовского БАТЭ открыли программу контрольных встреч в Минске, обыграв "Витебск" со счетом 2:1. У борисовчан отличились Максим Скавыш и сербский форвард Боян Дубайич, в составе витебчан гол забил молдавский легионер Ион Николаеску. В среду, 29 января, футболисты БАТЭ под началом нового главного тренера Кирилла Альшевского отправятся на первый предсезонный сбор в Турцию.

Бронзовый призер чемпионата Беларуси солигорский "Шахтер" в первом контрольном поединке турецкого сбора обыграл сербский "Спартак" из Суботицы с "сухим" счетом 2:0. Голевой дубль в этой встрече оформил албанский полузащитник "горняков" Аздрен Лулаку. Завтра подопечные Юрия Вернидуба встретятся польским клубом "Пяст" из Гливице.

Футболисты минского "Динамо" в эти дни готовятся к новому сезону в Сочи. Сегодня команда Сергея Гуренко проведет первый контрольный матч против курского "Авангарда", выступающего во втором дивизионе чемпионата России.