Как ученый-аграрник сладкими речами изобретает электромобиль для Лукашенко

На прошлой неделе выступая перед докторами наук и профессорами Александр Лукашенко сообщил:





«Надо нам выбрать время, чтобы «допросить» руководителя Академии наук по выполнению тех поручений, которые были даны мною в прошлом и позапрошлом годах. Я имею в виду и электромобиль, еще какие-то направления».





Зная историю их взаимоотношений, можно легко спрогнозировать, чем закончится «допрос» Владимира Гусакова.



Как Гусаков завоевал симпатию Лукашенко

Владимир Гусаков — ученый-экономист, аграрник. Главные его работы пришлись на 90-е и начало 2000-х. Среди молодых ученых он авторитетом не пользуется. Поговаривают, что у академика за последние двадцать лет не было публикаций в зарубежных научных изданиях.





«Меня знают в стране и за рубежом», – утверждал в одном из интервью Гусаков.

Но «Белорусскому партизану» не удалось обнаружить фамилию Гусакова в международной базе данных «Scopus», которая используется как инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях.





Ходят также слухи, что 66-летний ученый не умеет пользоваться компьютером. Эта информация подтверждается сюжетами телеканалов из рабочего кабинета Гусакова – на его столе декстопа или ноутбука не было.





Впрочем, для самого Гусакова перечисленные факты не является проблемой. С 2000-х он целенаправленно делал карьеру на административных должностях. При Михаиле Мясниковиче он стал вице-президентом Национальной академии наук, а в 2013 году был повышен до поста главы НАН.





«Претендентов было много, однако выбор президента страны пал на меня. Правда,

процесс выбора продолжался почти год, все это время я исполнял обязанности председателя Президиума. Конечно, где-то в глубине души я верил, что глава государства отдаст предпочтение мне, поскольку за время исполнения обязанностей я не допустил каких-то просчетов и Академия наук не снизила своей результативности», – вспоминал Гусаков.





Но посту руководителя Академии наук ученый-аграрник очень быстро заслужил доверие Лукашенко. Чтобы понять, как ему это удалось, нужно знать взгляды главы Беларуси на науку.





Порой кажется, что фундаментальная наука, достижения в которой становятся видны через десятилетия (свидетельство чему вручение Нобелевской премии), для него не имеет значения.









Лукашенко сконцентрирован на прикладной науке: «Если наука не влияет на финансовое состояние государства и сама "телепается" из стороны в сторону, не зарабатывая деньги хотя бы на собственное содержание, это уже не организация».





Через год после этого заявления Гусаков сказал именно то, что от него хотел услышать глава Беларуси: после критики президента в НАН все изменилось, Академия наук пережила оптимизацию.





«Мы сконцентрировали средства на приоритетных направлениях. Я могу с удовлетворением сказать, что у нас сейчас нет науки, работающей на полку. Наука работает на экономику. И Академия наук все более и более интегрируется в экономику. Сейчас это научно-производственная корпорация. Академия наук создает производства, производит продукцию и продает», — заверил Гусаков.





Как Гусаков изобретает белорусский электромобиль

Умение руководителя Академии наук говорить то, что от него хочет услышать глава Беларуси, хорошо прослеживается на примере проекта создания в Беларуси электромобиля.





Вероятно, многие на месте Гусакова после поставленной президентом задачи сказали бы, что это или невозможно, или просто бессмысленно. Объективно белорусская Академия наук не может конкурировать с инженерными и техническими возможностями мировых автомобильных корпораций.





Но у Гусакова другая позиция. Он делает вид, что всерьез работает над проектом. И если ему верить, в Беларуси уже изобрели отечественный электромобиль и электромотоцикл! Правда, на самом деле они китайские.





Год назад реальность признал сам Лукашенко: «То, что вы из Китая привезли, сделали там электромотоцикл и мне привезли для испытаний, это хорошо. Постоянно перемещаюсь где только можно на этом электрическом мотоцикле. Штука прекрасная. Но это китайское, кроме рамы, которую вы там сварили. А нам надо свое».





Но такие редкие приступы правды не мешают дальше рассказывать о мегапроекте. Теперь Гусаков с соратниками сконцентрированы на том, что постепенно меняют в опытных образцах китайские детали на белорусские.





На совещании на прошлой неделе глава Академии наук заявил: «Я ставлю задачу, чтобы приближались где-то к "Тесле"».





Да и вообще к «допросу» Лукашенко он готов: «Готовы показать и электротранспорт, и другие разработки. Все поручения на контроле».





Понятно, что проект по созданию белорусского электромобиля закончится провалом. Невозможно представить, что удастся запустить его массовое производство. Но пока Гусаков произносит сладкие для ушей Лукашенко речи о том, что отечественная разработка «приближается к "Тесле"», это его шанс достаточно долго оставаться во главе Академии наук.





Идеи и предложения Гусакова, которые не воплотились в жизнь (к счастью?)

Кратко перечислим инициативы ученого-аграрника.





В 2013 году Гусаков предложил: «Есть люди, которые по своим склонностям и способностям к этому (работе на госслужбе) предрасположены. Полагаю, что для подбора толковых людей для госслужбы надо организовать отбор, начиная с этапа школы, лицея или гимназии».





Через год он заявил: в стране необходимо создать свою мощную пивоваренную компанию, а также восстановить госзаказ на покупку сырья, в частности пивоваренного ячменя.









В 2015-м Гусаков раскритиковал прогноз МВФ по развитию экономической ситуации в стране на следующий год. Он заявил, что «надо и планировать, и прогнозировать рост ВВП», а также что «мы не можем сказать, что наша модель несостоятельна». По итогам 2016 года ВВП страны сократился на 2,6%.





В 2017-м ученый напугал своим высказыванием: «Мы считаем, что это (АЭС в Островце) не последняя атомная станция на территории Беларуси. Может быть, я опережаю, но мы предполагаем, что будут создаваться еще атомные станции, может быть, в 2030 году».





Владимиру Гусакову, конечно, далеко до лауреата трех Сталинский премий Трофима Лысенко, но в умении оставаться во власти ему не откажешь.





Его действия можно считать имитацией, профанацией, блефом, но стоит признать: эти методы работают долгие годы. Лукашенко по-прежнему верит, что 66-летний ученый-аграрник поможет ему создать белорусский электромобиль.