ООО «АйПауэр»: комплект документации был в полном объеме представлен заявителям

Источник материала: Виртуальный Брест

ООО «АйПауэр» трижды организовало передачу проектной документации инициаторам общественной экологической экспертизы (ОЭЭ), подавшим заявление на ее проведение. В день, указанный в уведомлении, 21 января 2020 года, заявители пришли, но документы забрал только один из них, два других отказались. Для них был предложен дополнительный день 23 января 2020 года, но заявители не явились. 27 января 2020 года предоставлена еще одна возможность, заявители пришли, но брать документы отказались.





27 января встреча началась в 10.00 и продлилась до 17.50. Заявители, Бекалюк Дмитрий и Мороз Владимир, сверяли оглавление документов в печатной и электронной версии, срок действия разрешительной документации, задавали вопросы. От приемки документации заявители отказались, а в акте приемки-передачи ими сделан ряд замечаний. Со стороны проектировщика эти замечания прокомментировал главный инженер ООО «НПФ «Экология» Гуриков Дмитрий:

Некоторые паспорта на техническое оборудование в разделе «Охрана окружающей среды» представлены на иностранном языке без официально заверенного перевода. Эта информация представлена в книге 4.2. Также есть ряд замечаний, что не предоставлены паспорта на газоочистные установки, паспорт на скрубер и т.д.

Ответ: В проектной документации указываются сведения о технологии производства и технологическом оборудовании в части выделения загрязняющих веществ (типы и марки технологического оборудования), краткая характеристика проектируемых технологических пылегазоочистных установок и характеристика мероприятий, используемых для снижения загрязнения атмосферного воздуха (типы и марки технологического пылегазоочистного оборудования, его эффективность для конкретных загрязняющих веществ проектируемых технологических процессов). Это регламентируется требованиям ТНПА, которые предъявляются при разработке раздела «Охрана окружающей среды».

Прикладывать паспорта конкретного производителя оборудования в раздел «Охрана окружающей среды» (замечания к которому давали заявители) не является обязательным требованием.

ООО «АйПауэр», в соответствии с Положением (п.12), предложило предоставить разъяснения по всем вопросам, которые возникнут у независимых экспертов при проведении ОЭЭ, а также любую дополнительную информацию, которая будет необходима. Это касалось не только паспортов на оборудование, но и другой дополнительной информации, которую они могли запросить в рамках проведения общественной экологической экспертизы.

Ряд замечаний оформительского характера по нумерации страниц.

Ответ: Эти замечания не препятствуют проведению экспертизы. Наличие необходимой информации в проекте было проверено, и заявитель подтвердил, что вопрос связан только с нумерацией страниц отдельных листов.

В задании на корректировку проектной документации указано, что необходимо внесение изменений в отчет об ОВОС в соответствии со смежными разделами. Бекалюк Дмитрий считает, что раздел ОВОС должен корректироваться в любом случае, вне зависимости от того, какие изменения вносились в проектную документацию, и вносились ли они вообще.

Ответ: Согласно действующего законодательства (в частности, Положения о проведении оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду) указаны случаи, в которых производится доработка отчета об ОВОС и проводятся общественные обсуждения:

- планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в отчете об ОВОС;

- планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов от первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС;

- планируется предоставление дополнительного земельного участка;

- планируется изменение назначения объекта.

В разделе «Охрана окружающей среды», в подразделе «Введение» сделаны аргументированные пояснения, почему не требуется доработка ОВОС.

Количество ливневых стоков в разделе ООС 2020 года указано 336 л/с, а количество ливневых стоков в ОВОС указано 195 л/с.

Здесь приведены цифры расчетного объема ливневых стоков, который использовался для выбора очистных сооружений. Годовой объем ливневых стоков, по отношению к ОВОС не корректировался.

В общей пояснительной записке закончился срок действия технических условий (ТУ).

Ответ: По всем выданным ТУ получены справки об их выполнении. Проектные решения затрагивающие выданные ТУ не корректировались.

Заключение №304т санитарной службы имеет 2 срока действия, которые, по мнению Дмитрия Бекалюка, противоречат друг другу.

Ответ: В этом заключении указаны требования как к строительству объекта (со сроком действия до ввода объекта в эксплуатацию), так и к проектированию объекта (со сроком действия на нормативный срок проектирования). Таким образом никаких противоречий в заключении нет.

По вопросу о законности справки китайских производителей, а также по поводу соответствия законодательству акта выбора земельного участка Бекалюком Дмитрием были написаны заявления в МВД.

Ответ: ООО «АйПауэр» работает с теми документами, которые ему предоставляются, и никаких изменений в них не вносит. Соответственно давать какие-либо комментарии по этим вопросам не целесообразно, более логично дождаться заключения соответствующих органов.

Таким образом, комплект документации, в соответствии с пунктом 3.9 Единого перечня административных процедур, был в полном объеме представлен заявителям. Именно в таком составе документация подается на ГЭЭ и соответственно на ОЭЭ. Замечания, указанные заявителями 27 января 2020 года, не препятствуют проведению ОЭЭ.