Посмотрите, кого встретил житель севера России по дороге на работу (для него это обычное дело!)

Источник материала: Tut.by

Необычную встречу, случившуюся по дороге на работу, снял на видео житель Ямало-Ненецкого автономного округа России. Большинству она покажется очень необычной, но, по словам мужчины, это для него вполне обыденная вещь. Посмотрите, что он снял!