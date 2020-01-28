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Посмотрите, кого встретил житель севера России по дороге на работу (для него это обычное дело!)
Источник материала: Tut.by
Необычную встречу, случившуюся по дороге на работу, снял на видео житель Ямало-Ненецкого автономного округа России. Большинству она покажется очень необычной, но, по словам мужчины, это для него вполне обыденная вещь. Посмотрите, что он снял!
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Большинству такая встреча покажется очень необычной.
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