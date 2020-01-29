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Поясняем, в каких случаях в Беларусь можно ввозить мясо, фрукты, молочку и цветы, а когда - нет

29.01.2020 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возвращаясь из-за границы в Беларусь, может захотеть привезти домой гостинцы — сыр, колбасу и прочее. Но тут встает вопрос, пропустят ли продукты через границу? FINANCE.TUT.BY разложил по полкам, что, откуда и в каких количествах можно везти домой из-за рубежа.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Из каких стран можно привозить в Беларусь продукты из свинины?

Сырую свинину ввозить в Беларусь категорически запрещено. Если речь идет о готовых продуктах — колбасе, корейка, хамон и прочее, то все зависит от того, где они произведены и куплены, а точнее от эпизоотической обстановки в этих странах. На сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия все время обновляется информация об указаниях по эпизоотической ситуации в мире. Там можно посмотреть, что и откуда на данный момент нельзя везти. Если, к примеру, хамон произведен в Испании и куплен там же, что человек может подтвердить чеком, его без проблем можно везти к нам в страну. Главное, чтобы мясных продуктов было у вас не больше 5 килограммов на одного человека.

Если же хамон произведен в Испании, но куплен, к примеру, в Польше, то в Беларусь его не пропустят. Потому что везти свинину оттуда запрещено. Это касается любого мясного продукта, в составе которого есть свинина.

Есть ли какие-то ограничения по ввозу говядины?

Как и свинину, сырую говядину везти нельзя. Для готовых продуктов из говядины сейчас никаких ограничений нет, кроме как по весу — помним, не больше 5 килограммов мяса.

Но перед покупкой и ввозом говядины лучше проверить на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора, не появилось ли ограничений по ввозу. Потому что заболевания возникают быстро, информация о них распространение тоже. И нет гарантии, что к моменту, как вы куда-то поедете, не поступит запрет.

По такому же принципу нужно действовать и в отношение птицы.

А что с рыбой? Ее привозить можно?

Сырую рыбу, как и мясо, ввозить запрещено. Но если она копченая или соленая, в упаковке, то до пяти килограммов можно. На эту продукцию также сейчас нет ограничений.

Разрешено ли привозить в Беларусь молочные продукты?

В Евросоюзе нет ограничений по молочным продуктам. На белорусских пунктах пропуска запрещающих плакатов нет. Поэтому до пяти килограммов, скажем, литовского сыра или любой другой готовой молочной продукции можно привезти.

А корм для кошек и собак за границей купить можно?

В требованиях прописано, что корма для животных — кошек и собак, везти можно, но только тот, который прошли термическую обработку. То есть замороженные сырые корма через границу не пропустят. Допускаются, к примеру, консервы или сухой корм. Помним про 5 килограммов.

Сколько фруктов и овощей можно ввезти в нашу страну?

Фруктов и овощей можно везти общим весом не больше 5 кило. Также через границу пропустят одну тыкву, дыню или арбуз. Если больше, то нужно оформлять фитосанитарный сертификат. Кстати, в Беларусь нельзя ввозить картошку — и семенную, и продовольственную.

Можно ли купить тимьян, розмарин или лавровое дерево в горшке?

Ввоз семян или посадочного материала, в том числе растений в горшках, возможен только в том случае, если на них имеется фитосанитарный сертификат.

В таком случае и букет цветов нельзя привезти?

Срезанные цветы — это не посадочный материал, поэтому их ввозить можно. Но здесь есть ограничения — не больше 3 букетов. Состав букета тоже оговорен: до 15 цветков, стеблей и прочего. Это относится и к засушенным растениям. Проще говоря, в Беларусь максимум можно ввезти 45 срезанных растений на одного человека.

Где взять фитосанитарный сертификат?

Фитосанитарный сертификат можно получить в той стране, где куплены растения или фрукты-овощи, либо там, где они выращены. К примеру, вы собираетесь привезти из Литвы 10 килограммов черешни. Нужно сходить к инспектору по карантину растений и написать заявление о том, что хотите везти ягоды в Беларусь и вам нужен фитосанитарный сертификат. Он исследует продукцию на наличие болезней, которые включены в единый перечень ЕАЭС и, если ничего опасного не найдет, выдаст документ. Потом его нужно будет предъявить на границе.

Если все-таки привез на границу то, что ввозить запрещено, что делать?

С недавнего времени в пунктах пропуска на границе появились специальные контейнеры, в которые можно добровольно выбросить товары, которые не прошли ветеринарный или карантинный фитосанитарный контроль. К примеру, таможенник проверяет машину, видит, что человек везет продукцию животного происхождения, скажем, колбасу польского производства. Он отправляет ее на ветеринарный контроль. Предположим, оказывается, что в ней содержится 10% свиного шпика. В указаниях прописано, что продукты с содержанием свинины из Польши перемещать запрещается. Тогда человеку предлагают либо вернуть товар в страну, из которой он вывозится, либо отправить его в контейнер для добровольного выброса.

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