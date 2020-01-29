В Брестской области планируют начать строительство 12 котельных на МВТ

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В Брестской области в текущем году планируют начать строительство 12 котельных, работающих на местных видах топлива (МВТ), сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела котельного хозяйства и энергетики областного управления ЖКХ Сергей Ананьев.



Фото из архива БЕЛТА

В 2019 году в юго-западном регионе завершили строительство двух котельных на местных видах топлива: в Кобрине — мощностью 12 МВт, в городском поселке Логишин Пинского района — 1,4 МВт. Ввод этих объектов позволил повысить долю МВТ в топливно-энергетическом балансе предприятий ЖКХ Брестской области до 36%.

«В соответствии с государственной программой «Энергосбережение» в 2020 году запланировано начать строительство 12 котельных на местных видах топлива. Часть из них предполагается ввести уже в этом году. Для строительства десяти котельных планируется привлечь заем Международного банка реконструкции и развития, еще две возведут за счет областного бюджета», — отметил Сергей Ананьев.

Средства регионального бюджета направят на обустройство котельных в агрогородке Дивин Кобринского района и Давид-Городке Столинского. Заем Международного банка реконструкции и развития ориентировочно составит более Br63 млн. Его привлекут на строительство объектов в Бресте, Ганцевичах, Ляховичах, Микашевичах, Коссово, Кобрине, Столине и рабочем поселке Речица, Каменце и агрогородке Беловежский.

«Цель — планомерное замещение природного газа местными видами топлива, экономия валютных средств. Таким образом мы сможем примерно на четверть снизить себестоимость тепловой энергии», — пояснил начальник отдела котельного хозяйства и энергетики.

В Брестской области в 2016-2019 годах на МВТ перевели 11 котельных в городах и сельской местности.

БЕЛТА.

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