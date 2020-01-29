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Задержания директоров и возвращенный самолет: официальных комментариев нет

29.01.2020 12:28 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Официальная информация о задержании директоров сахарных заводов и возвращением самолет, еще не озвучена. Она может появиться по истечении 10 дней, которые отведены законом для предъявления обвинения.

Об этом пишет sputnik.by, отмечая, что правоохранительные и авиационные структуры не комментируют ситуацию в течение трех суток.

В Национальной компании «Белавиа» отказались что-либо объяснять, почему самолет, летевший в Мюнхен, развернулся над границей с Чехией и приземлился в Гродно. В КГБ также отказались от комментариев по поводу задержания пассажиров этого самолета.

Эксперт рассказал агентству, что это могло быть сделано в оперативных целях. «Я думаю, что так делают, когда нужно задержать объект и доставить на допрос очень быстро, по упрощенной схеме, не прибегая к долговременной процедуре экстрадиции», – сказал собеседник.

Он также отметил, что в его практике были случаи, когда приходилось разворачивать самолеты с пассажирами, которым «знающие люди» посоветовали быстрее покинуть территорию, на которой их могут задержать. 

По данным агентства Sputnik, дежурные адвокаты, вызванные к задержанным, дали подписку о неразглашении. Кроме того, неизвестно, сколько именно человека задержано.

Напомним, 24 января самолет, летевший в Мюнхен, был возвращен в Беларусь, 6 пассажиров были высажены и задержаны спецслужбами. Позже оказалось, что это директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович и глава Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов. Потом стало известно, что руководители двух других белорусских предприятий по производству сахара (Николай Прудник и Дмитрий Егоров) также задержаны.

 
Теги: Гродно
 
 
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Официальная информация о задержании директоров сахарных заводов и возвращением самолет, еще не озвучена. Она может появиться по истечении 10 дней, которые отведены...
 
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