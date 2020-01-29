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Задержания директоров и возвращенный самолет: официальных комментариев нет
Источник материала: БДГ
Официальная информация о задержании директоров сахарных заводов и возвращением самолет, еще не озвучена. Она может появиться по истечении 10 дней, которые отведены законом для предъявления обвинения.
Об этом
В Национальной компании «Белавиа» отказались что-либо объяснять, почему самолет, летевший в Мюнхен, развернулся над границей с Чехией и приземлился в Гродно. В КГБ также отказались от комментариев по поводу задержания пассажиров этого самолета.
Эксперт рассказал агентству, что это могло быть сделано в оперативных целях. «Я думаю, что так делают, когда нужно задержать объект и доставить на допрос очень быстро, по упрощенной схеме, не прибегая к долговременной процедуре экстрадиции», – сказал собеседник.
Он также отметил, что в его практике были случаи, когда приходилось разворачивать самолеты с пассажирами, которым «знающие люди» посоветовали быстрее покинуть территорию, на которой их могут задержать.
По данным агентства Sputnik, дежурные адвокаты, вызванные к задержанным, дали подписку о неразглашении. Кроме того, неизвестно, сколько именно человека задержано.
Напомним, 24 января самолет, летевший в Мюнхен,
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Официальная информация о задержании директоров сахарных заводов и возвращением самолет, еще не озвучена. Она может появиться по истечении 10 дней, которые отведены...
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